Bautista: “No me esperaba jugar en esa pista”

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- El español Roberto Bautista (15) aseguró tras su victoria en primera ronda ante el italiano Stefano Travaglia que no se esperaba “jugar en una de las pistas de atrás con tanto viento, después de haber entrenado toda la semana en pistas grandes”. “Me ha costado adaptarme. Las pistas son las mismas pero hoy, al haber jugado en una de las pistas de atrás con tanto viento, ha sido difícil”, comentó el castellonense tras afirmar que el ‘major’ australiano es su favorito. “Las condiciones aquí me van muy bien a mi juego. Además vengo con energía, me oxigena mucho pasar tiempo en casa”, sentenció un Bautista que se enfrentará en su segundo partido al veterano alemán Philipp Kohlschreiber. “Es un jugador muy talentoso, tiene muchas variantes en su juego. La última vez que me ganó en Madrid tuve ‘match-ball’”, afirmó. “He trabajado la agresividad y la derecha, el rival tiene que notar que domino con este golpe”, concluyó tras ser interrogado por los cambios introducidos desde que incorporó a Daniel Gimeno como nuevo entrenador. EFE jcs/og