Barbados celebra sus elecciones marcadas por la covid-19, tras romper con el Reino Unido

San Juan, 18 ene (EFE).- Barbados, un territorio caribeño de cerca de 280.000 habitantes, celebra este miércoles elecciones generales, primeras desde que rompió lazos con la Corona británica y marcadas por la pandemia, que exige protocolos que podrían retrasar los resultados. El presidente de la Comisión Electoral y de Límites (EBC, en inglés) de Barbados, Leslie Haynes, advirtió en una conferencia de prensa divulgada este martes que habrá, debido a los protocolos por la covid-19, demora en los resultados. "Hemos dedicado mucho tiempo a capacitar a nuestro personal y esperamos que los retrasos no sean largos, pero asumimos que serán más de lo habitual", reconoció Haynes, tras detallar que, por ejemplo, en los colegios electorales se utilizarán en esta ocasión varias aulas para evitar aglomeraciones. Las elecciones en Barbados se celebran con un saldo para el territorio caribeño desde el inicio de la pandemia de 35.734 contagios y 269 fallecidos a causa del virus. TRATAN DE DETENER LAS ELECCIONES La covid-19 es causa de que la agrupación Partido de Soberanía de Barbados (BSB, en inglés) busque detener las elecciones generales del miércoles con el argumento de que más de 5.000 infectados por la covid-19 no podrán ejercer su derecho constitucional al voto. La demanda esgrime que la exclusión de los ciudadanos positivos por el coronavirus viola la Sección 6 de la Ley de Representación del Pueblo, que consagra el derecho de los residentes elegibles y ciudadanos a votar. La primera ministra y candidata del Partido Laborista de Barbados (BLP) desde mayo de 2018, Mia Mottley, ya dijo que la oposición estaba perdiendo el tiempo al emprender acciones legales, ya que existe jurisprudencia en la Mancomunidad de Naciones que deja claro que el Tribunal Superior -ante el que se presentó la reclamación- no puede suspender o detener ninguna elección. Los comicios de mañana son los primeros que se celebran en Barbados, una excolonia británica que se independizó en 1966, tras cambiar su estatus político de monarquía a república al reemplazar a la reina Isabel II por la presidenta Sandra Mason, quien juró el cargo el pasado 30 de noviembre. COMICIOS ANTICIPADOS Mottley, quien encabezó una aplastante victoria del BLP en los comicios de mayo de 2018 para un mandato de 5 años, anunció el pasado 28 de diciembre comicios anticipados para este miércoles, más de un año antes de lo estipulado. Un total de 108 candidatos compiten por los 30 escaños del Parlamento de Barbados. El BLP y el opositor Partido Laborista Democrático (DLP) nominaron a 60 candidatos. El resto de aspirantes a la cita electoral representan a otros cinco partidos políticos minoritarios y nueve de ellos son independientes. VICTORIA ROTUNDA EN 2018 En las últimas elecciones generales, celebradas en mayo de 2018, el BLP ganó los 30 escaños, imponiéndose de forma rotunda al entonces gobernante DLP. A esos dos partidos se suma un antiguo miembro del BLP, el obispo Joseph Atherley, que lidera una coalición llamada Partido de la Alianza para el Progreso (APP). Los 30 miembros de la Cámara de la Asamblea son elegidos por mayoría simple en distritos de un único miembro. El BLP de Mottley, fundado en mayo de 1938, se considera una formación socialdemócrata que tras su llegada adquirió un carácter más progresista y que encabezó la ruptura del país con la Monarquía británica. La abogada Verla De Peiza es la candidata del DLP, una formación fundada en 1955 con un proyecto político en el centroizquierda del espectro político pero con el personalismo que caracteriza a la política de Barbados. En estos comicios la tercera alternativa la encabeza Joseph Atherley y es la Alianza por el Progreso (APP), fruto de la unión para estos comicios del Partido del Pueblo por la Democracia y el Desarrollo (PdP) que encabeza y el Partido Progresista Unido. Con cerca de 280.000 habitantes predominantemente de ascendencia africana, Barbados se convirtió en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021 y Sandra Mason asumió la Jefatura del Estado, con lo que se puso fin a su estatus monarquía constitucional con Parlamento, con la reina Isabel II como jefa de Estado.