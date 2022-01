Alto diplomático del Servicio Exterior UE viaja a Moscú a hablar de seguridad

Bruselas, 18 ene (EFE).- El vice secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el español Enrique Mora, se reúne este martes en Moscú con sus homólogos rusos para discutir sobre la seguridad en Europa, según anunció él mismo en Twitter y explicaron a Efe fuentes europeas. "En Moscú para conversaciones con colegas rusos. Las relaciones bilaterales UE-Rusia, las cuestiones de política Exterior y la arquitectura de seguridad en Europa estarán en la agenda", escribió Mora en la red social. La reunión se produce después de los encuentros de la semana pasada de Rusia con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE que evidenciaron las discrepancias con el Kremlin sobre sus demandas de que la Alianza Atlántica no se expanda hacia el este y que los aliados retiren los misiles cercanos a sus fronteras. "Los principios reiterados por los ministros de Exteriores de la UE el viernes pasado en Brest son el núcleo de la postura de la UE", dijo Mora. En su encuentro de la semana pasada, los ministros acordaron un decálogo de peticiones a Moscú, entre las que destacan el rechazo "al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa" como las que había durante la Guerra Fría, la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania, y, al mismo tiempo, la voluntad de seguir negociando con Rusia. Rusia ha amenazado con romper las negociaciones si no recibe pronto una respuesta por escrito de Washington y la OTAN a sus demandas, a lo que el alto representante de la UE para Asuntos Europeos, Josep Borrell, aseguró ayer en un discurso en el Parlamento Europeo que Moscú sabe que esas peticiones son inaceptables para los países occidentales. Borrell apuntó también que Washington y la Alianza están coordinados con la UE sobre sus negociaciones con Moscú y alertó además del riesgo de la región del Donbás - que visitó hace dos semanas - se aleje cada vez más de Ucrania ante los esfuerzos del Kremlin por integrarla a Rusia. El alto representante dijo, no obstante, que la posibilidad de un ataque militar ruso a Ucrania no es ahora el escenario más probable, pero sí advirtió que “hay otra forma de atacar”, en referencia a los ciberataques, como el que sufrió Ucrania la semana pasada. El viaje de Mora a Moscú coincide con la reunión que la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, celebrará hoy en la misma ciudad con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Baerbock se reunió además ayer en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en dos visitas que tienen entre sus objetivos relanzar el formato de Normandía, que une a Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. EFE drs/cat/alf (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)