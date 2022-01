Alerta entre firmas chinas por ómicron y Año Nuevo lunar, según medio oficial

Shanghái (China), 18 ene (EFE).- Fábricas de diversas partes de China están haciendo planes para tratar de evitar el impacto sobre la producción de la variante ómicron del coronavirus y de las venideras vacaciones del Año Nuevo lunar, afirma el diario oficial Global Times. Las medidas pasan por aumentar la producción antes del período festivo, incentivos para que los empleados no viajen a sus zonas de origen o "ajustes" en sus cadenas de suministro, indicó anoche el citado rotativo. Es habitual que los trabajadores viajen a sus lugares de origen durante el Año Nuevo lunar para pasar con su familia la que es la principal festividad del año en China, lo que ha generado algunos temores por la posibilidad de que parte de ellos no puedan regresar a sus puestos de trabajo debido a las restricciones anti-covid impuestas por las autoridades ante los últimos rebrotes. Desde mediados de octubre, China ha registrado casi 6.000 contagios locales, una cifra muy por debajo de la de otros países pero por encima de lo que el Gobierno está dispuesto a tolerar en el marco de su estrategia de "covid cero"; además, en los últimos días se han detectado los primeros casos de transmisión comunitaria de la contagiosa variante ómicron del coronavirus. Pese a todo, dueños de fábricas citados por Global Times aseguran no estar demasiado preocupados por una posible escasez de mano de obra u otros factores de riesgo tras las vacaciones, y afirman haber aprendido de la experiencia del año pasado. Por ejemplo, el jefe de una factoría de partes para automóviles en la provincia oriental de Jiangsu afirma que ahora una mayor parte de su plantilla es de personal local en lugar de traídos de otras partes del país, y también que han aumentado la producción para poder tener inventario suficiente antes del Año Nuevo lunar. Esta última medida también entra dentro de los planes de un fabricante de pianos de la vecina Zhejiang, que, además, está ofreciendo "paquetes de incentivos" compuestos de "comida y artículos de uso diario" para que los trabajadores se queden en la zona y no viajen durante el período festivo. Otro ejemplo que cita el diario oficial es el de una fábrica automotriz de Xi'an -ciudad en la que sigue activo el confinamiento más estricto en China desde el de Wuhan en enero de 2020-, que no han suspendido toda la producción pese a las restricciones. Asimismo, Tian Yun, antiguo subdirector de la Asociación de Operación Económica de Pekín, aseguró que muchas compañías están pensando en optar por la automatización para sustituir a los trabajadores, y que los planes no pasan tanto por expandir las líneas de producción sino por subir los precios ante "los desafíos externos".