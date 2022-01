Alemania apuesta por proceso de Normandía para una mayor seguridad en Europa

Moscú, 18 ene (EFE).- Alemania apostó hoy en Rusia por reavivar el proceso de Normandía para impulsar la implementación de los Acuerdos de Minsk para la paz en el Donbás como instrumento para generar más seguridad en Europa ante la amenaza que suponen los 100.000 soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania. "Ahora es importante, a nuestro juicio, insuflar nueva vida en el proceso de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) para por fin progresar en la implementación de los Acuerdos de Minsk", dijo la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ante su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se reunió por primera vez en calidad de nueva jefa de la diplomacia alemana. "Eso sería un gran paso hacia una mayor seguridad en Europa y para todos", indicó sobre el grupo que no se reúne al máximo nivel desde la cumbre de París de 2019. Baerbock resaltó que en las últimas semanas Rusia ha acumulado más de 100.000 soldados, tanques y artillería en la frontera con Ucrania "sin motivo comprensible", por lo que es difícil no entender esto como una amenaza". La líder de los Verdes y ministra desde diciembre, recalcó que Alemania tiene un "interés fundamental" en preservar el orden de paz en Europa y asegurarse de que para todos valgan las mismas reglas vinculantes en las que todos pueden confiar. Destacó entre las reglas comunes que todos deben cumplir los derechos humanos, la Carta de la ONU, el Acta Final de Helsinki de 1975 y la Carta de París de 1990, documentos "en los que los países se comprometen a abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza". DEFENDER REGLAS AUNQUE SEA A UN PRECIO ALTO Para el nuevo Gobierno de coalición alemán ante el comportamiento ruso "no hay ninguna alternativa a la defensa de nuestras reglas comunes, aunque esto signifique pagar un precio alto, en parte económico", sostuvo. La ministra reiteró que si Rusia utiliza la energía como arma, "habrá consecuencias, lo que incluye el gasoducto" Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico y cuya certificación está actualmente suspendida porque no cumple las normas energéticas comunitarias. Lavrov pidió "no politizar" este proyecto. Sostuvo además que Rusia "no amenaza con nada a nadie, sino que somos los amenazados" por el acercamiento de la OTAN a sus fronteras y el emplazamiento de armas estadounidense en el este de Europa. Rusia exige garantías de seguridad vinculantes a la OTAN y a EEUU para frenar la expansión de la Alianza Atlántica y evitar el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. El jefe de la diplomacia rusa reiteró que Moscú espera una respuesta por escrito a sus demandas "para continuar las negociaciones". Además respondió a los llamamientos para que Rusia retire a sus posiciones permanentes a los soldados desplegados en la frontera con Ucrania que su país "no puede aceptar demandas que se refieren a nuestras Fuerzas Armadas en nuestro territorio". DISPOSICIÓN A DIÁLOGO SERIO Baerbock aseguró que Alemania está "lista para un diálogo serio sobre los compromisos mutuos y pasos que aporten a todos en Europa seguridad", incluidos los rusos. En su opinión, las negociaciones la semana pasada entre Rusia y EEUU, pero sobre todo las celebradas en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo Rusia-OTAN "fueron un primer paso razonable hacia un diálogo así". Pero Baerbock señaló sobre todo que, en pro de la paz en Europa, hay que volver a reunir a los miembros del Formato de Normandía. Explicó que ha abordado el lunes en Kiev y hoy en Moscú "pasos" hacia la reactivación "a todos los niveles" del proceso, que intenta poner fin al conflicto armado que libran desde 2014 en el Donbás los separatistas prorrusos apoyados por Rusia y el Ejército ucraniano. Dejó entrever que no será fácil convocar una reunión de titulares de Exteriores, porque sobre la implementación de los Acuerdos de Minsk existen "diferentes puntos de vista". Lavrov sostuvo que Rusia cumple los acuerdos y Ucrania no, en tanto que Kiev acusa a Moscú de imcumplirlos. "Para nosotros, lo principal no es cuándo reunirnos, sino por qué hacerlo. Es importante tener un entendimiento claro, alcanzado de antemano, con lo que nos encontraremos en el Formato de Normandía en un nivel u otro", señaló. En París, dijo, todos los participantes acordaron "unos pasos concretos que debe tomar, en primer lugar, Kiev. Nada de eso se ha cumplido hasta ahora". En la primera y última entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, se acordaron nueve puntos, entre ellos el intercambio de prisioneros según el principio de "todos por todos", la separación de fuerzas en tres zonas de la línea de contacto y la celebración de elecciones y la concesión de un estatus especial a los territorios separatistas prorrusos. EFE cae-aj/pddp (foto)(vídeo)(audio)