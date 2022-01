¡A comer!: ¿Cuántas comidas calientes al día son saludables?

ILUSTRACIÓN - No es muy relevante para la salud si la comida es caliente o fría. Lo que importa es que esté compuesta por alimentos saludables. Foto: Christin Klose/dpa

En muchos hogares se sirve comida caliente al menos una vez por día. ¿Pero... por qué se procede de esta forma? ¿Hay acaso un trasfondo nutricional en esto? Porque son muchos quienes piensan que debe haber una comida caliente diaria. Pero, en ese caso, ¿es mejor servirla al mediodía o a la noche? ¿Y es grave si hay días en que solamente se sirve un plato frío? Monika Bischoff, asesora nutricional en el Hospital Barmherzige Brüder (Hermanos de la Misericordia) en Múnich, Alemania, explica por qué no es importante la temperatura del plato, ni tampoco la hora en que se ingiera la comida. dpa: ¿Tiene algún impacto sobre la salud si se come menos o más de una comida caliente al día? Monika Bischoff: Para preparar una comida caliente se necesita, en determinados tipos de cocción, mucha grasa. Y esto se nota en las calorías. Por eso se recomienda solamente una comida caliente al día. Además, el cuerpo no necesita calentar las comidas ya calientes para procesarlas. Se puede suponer por ello que se necesita entonces menos energía para digerir los alimentos. Pero quien tenga la idea de tomar agua helada para quemar más calorías: el gasto energético no es tan elevado como para poder comer más por eso. Por supuesto que también es posible ingerir mucha energía en comidas frías, por ejemplo si se unta generosamente manteca sobre el pan. Por eso, indica la especialista, no se puede precisar en general qué será más o menos sano. Siempre dependerá de la composición de los platos, independientemente de si son fríos o calientes. dpa: ¿Qué es una comida saludable? Bischoff: Para la composición de una comida saludable, uno puede orientarse por la regla del plato: la mitad de este debe estar ocupada por ensalada o por verduras. Una cuarta parte debe constar de una guarnición de proteínas, por ejemplo legumbres o pescado, y la otra cuarta parte de una guarnición de hidratos de carbono, como patatas o pasta integral. Los alimentos ricos en grasas de alta calidad, en tanto, solo deben utilizarse con moderación. Las maneras más sanas de preparar un plato, y en las cuales se utiliza poca grasa, son la cocción a fuego lento y al vapor, que conservan asimismo los nutrientes y las vitaminas. Es importante que las comidas sean variadas y tan coloridas como sea posible, preferiblemente orientadas a la región y a la temporada. Y siempre considerando las propias necesidades. La regla básica es: todo con moderación y en su justa medida. dpa: ¿En qué horario es más fácil para el cuerpo digerir una comida caliente? Bischoff: La digestibilidad es diferente en cada persona. Por eso tampoco existe un horario preferentemente indicado para consumir una comida caliente. dpa