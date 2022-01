Tatiana Calderón correrá en la IndyCar en 2022

Redacción calderón, 17 ene (EFE).- La piloto colombiana Tatiana Calderón correrá en 12 de las 17 carreras del campeonato de la IndyCar en 2022 a los mandos del ROKIT Chevrolet número 11 del equipo AJ Foyt Racing. "Estoy emocionada y muy agradecida con Jonathan Kendrick, ROKiT y AJ Foyt Racing por la oportunidad de correr en la IndyCar. Comencé mi carrera en monoplazas en Estados Unidos hace 11 años y desde entonces la Indycar ha sido una referencia para mí", dijo Tatiana en un comunicado del equipo. "Es un sueño hecho realidad el estar en la parrilla este año. No veo la hora de llegar a St. Petersburg para la primera carrera de la temporada. Soy muy consciente del desafío que me espera, pero esta es la oportunidad de mi vida y estoy ansiosa por aprovecharla al máximo", añadió. La colombiana se estrenará el próximo 27 de febrero en el circuito de St.Petersburg. Una oportunidad que le llega después de que probase en julio uno de los coches del equipo en el circuito de Mid-Ohio y ahora formara parte de este a tiempo parcial, ya que no pilotará en los circuitos ovales, solo en ruteros y urbanos. Sus compañeros en AJ Foyt Racing serán el estadounidense Kyle Kirkwood, campeón de las Indy Lights -categoría previa al IndyCar-, y el canadiense Dalton Kellet. La primera toma de contacto real de Tatiana con el coche será el próximo miércoles en los test de pretemporada que se llevarán a cabo en el circuito de Sebring (Florida). EFE 1011880 omb

