Secretario general del centroderecha luso acusado de falsedad informática

Lisboa, 17 ene (EFE).- La Fiscalía de Portugal pidió condenar por falsedad informática al secretario general del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), José Silvano, así como a la diputada de la misma formación Emília Cerqueira, por el caso de las "presencias fantasma" en el Parlamento. Ambos están siendo juzgados después de que la diputada entrase en el sistema informático del pleno en dos ocasiones con la contraseña de Silvano y quedase registrado que estaba presente en el Parlamento, cuando realmente el secretario general no había acudido. En las alegaciones finales del juicio celebradas en Lisboa, este lunes, la Fiscalía pidió que los dos fuesen condenados por un delito de falsedad informática, según informan medios locales. La lectura de la sentencia está prevista para el próximo 2 de febrero. Silvano, que este lunes participó en un acto de campaña junto al líder del PSD, Rui Rio, aseguró hoy de que está "convencido" de que no será condenado. "Por lo que oí en las alegaciones, estoy convencido de que el día 2 acabará esta pesadilla y todo acabará con mi absolución", dijo en declaraciones a periodistas al margen del acto. Tanto Silvano como Cerqueira defendieron siempre que la diputada entró en el sistema con la contraseña de su compañero de partido para consultar asuntos relacionados con el trabajo parlamentario y no para registrar su asistencia. Por su parte, el líder del PSD, Rui Rio, que disputa el asiento de primer ministro al socialista António Costa, consideró que este caso no tendrá ningún efecto perjudicial sobre la campaña electoral de su partido. EFE pfm/pddp