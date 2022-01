Regulador argentino no afirmó que las vacunas anticovid contienen grafeno

Bogotá, 17 ene (EFE).- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina no considera que la vacuna de AstraZeneca contenga grafeno, como muestra un documento judicial del organismo viralizado en redes sociales, ante el que el propio regulador argentino ha explicado ya que se trató de un error tipográfico. Usuarios en Twitter, Facebook y LinkedIn comparten una captura de pantalla de un documento judicial en el que se asegura que "en cuanto a la composición de la vacuna (de AstraZeneca) en cuestión, conforme a lo declarado, el grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma". El documento, firmado por Patricia Inés Aprea, jefe de la dirección de evaluación y control de biológicos y radiofármacos de la ANMAT, también sugiere "acompañar rótulos o prospectos autorizados en los cuales se pueda advertir los componentes de la vacuna". Algunas publicaciones de Twitter con la fotografía del documento alcanzan los 2.000 "me gustas" y otras en Facebook fueron compartidas centenares de veces. También se han empezado a replicar en inglés en países anglófonos y en páginas web de medios argentinos. Un usuario asegura incluso que la "confesión de la ANMAT obliga a todo Fiscal de la República a CLAUSURAR todos los vacunatorios de la Argentina y a tratar a los vacunados para paliar el daño que ha provocado o provocará el GRAFENO dentro de su cuerpo". HECHOS: La misma ANMAT aclara en un comunicado publicado este lunes que las vacunas de la covid-19 no tienen grafeno y que el documento judicial viralizado contiene un error de tipografía. En el punto 4 del informe, donde dice "el Grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma", debe decir "el Grafeno NO se encuentra dentro de los componentes de la misma". UN ERROR TIPOGRÁFICO "La información sobre el contenido de grafeno surge de un error involuntario en el tipeo del Informe IF-2021-120912800-APN-DECBR#ANMAT adjunto al expediente judicial", indica la ANMAT. El organismo regulador añade que el documento fue aclarado el martes 11 de enero, en la causa judicial correspondiente, por la responsable del área. La disposición de la ANMAT se hizo tras una petición de la Fiscalía 3 del Departamento de San Martín, en el centro oeste de Argentina, que investiga las causas de la muerte de una mujer, según el portal de verificación argentino Chequeado, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN). En cuanto a la sugerencia de "acompañar rótulos o prospectos autorizados en los cuales se pueda advertir los componentes de la vacuna", la ANMAT dijo, en declaraciones a EFE, que era una recomendación para que se agreguen rótulos sobre los componentes en las vacunas y así quede claro que no contienen grafeno. EL GRAFENO: OBJETO MUNDIAL DE MENTIRAS La acusación de que el grafeno está en las vacunas anticovid-19 es una fabulación que tiene su origen en 2020, cuando estos fármacos solo estaban en estudio, y se relaciona con otras conjeturas fantasiosas esparcidas por todo el mundo sobre la inoculación de nanobots, antenas o microchips de 5G con el fin de controlar la voluntad humana. Pero ninguna vacuna está hecha con grafeno, un material que no aparece entre sus ingredientes, y carece asimismo de sentido pensar que a través de una vacuna puede inocularse un material de este tipo que actúe como una antena y provoque magnetismo, porque es físicamente inviable, como ya expuso en su día EFE Verifica. EFE ares/rf/rg