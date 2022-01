Reabre playa de ensueño de "The Beach" luego de tres años

ARCHIVO - Los botes ya no podrán acercarse como años atrás a la playa de Maya Bay desde el lado de la bahía, sino que tienen que anclar del otro lado de la isla tailandesa de Koh Phi Phi Leh. Foto: Tourism Authority of Thailand/dpa

La playa de ensueño en la isla tailandesa de Ko Phi Phi Leh, que se hizo famosa por la película "The Beach", volvió a reabrir para recibir a los visitantes después de más de tres años. Sin embargo, rigen con efecto inmediato estrictas condiciones para proteger a la paradisíaca Maya Bay de las consecuencias del turismo masivo. La bahía con el agua de color turquesa solamente está abierta desde las 07:00 hasta las 18:00 horas. Y la cifra permitida de turistas se restringe a 375 por hora o 4.125 en el día. Cada visita se limita a 60 minutos. Asimismo rige una prohibición de baño, y quien la infrinja, deberá enfrentar el peso de la ley. Además, según informa el sitio de noticias "The Thaiger", los botes ya no pueden acercarse a la playa desde el lado de la bahía, sino que tienen que anclar del otro lado de la isla. Tras el éxito mundial alcanzado por "The Beach" en el año 2000, dirigida por Danny Boyle y con Leonardo Di Caprio encabezando el elenco, fueron llegando turistas de todo el mundo a la encantadora bahía. Las anclas arrojadas de forma descuidada dañaron gravemente sobre todo el arrecife de coral de la costa. Debido a los perjuicios medioambientales, el Gobierno tailandés impuso una prohibición de visitas en junio de 2018, que en realidad solo debía extenderse durante algunos meses. Sin embargo, en mayo de 2019 se prorrogó por dos años y medio. Este cierre debía ayudar a la naturaleza, y en particular a los corales, a recuperarse de la avalancha de turistas de los últimos años. Entretanto, se asentaron muchos corales nuevos y, según las autoridades, estos se están desarrollando de manera lenta pero constante.



