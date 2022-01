Periodista crítico condenado en Marruecos niega los cargos de asalto sexual

Casablanca, 17 ene (EFE).- El periodista crítico marroquí Suleimán Raisuni, sentenciado a cinco años de cárcel por "asalto sexual" a otro hombre en 2018, negó hoy ante el tribunal haber abusado de la presunta víctima, que mantuvo las acusaciones contra él. Durante la vista celebrada este lunes en el Tribunal de Apelación de Casablanca, en la que declararon tanto el periodista como el denunciante, Raisuni volvió a negar de forma categórica que el día de los hechos la supuesta víctima acudiera a su vivienda en esta ciudad marroquí, donde presuntamente tuvieron lugar los abusos. "Ese día no vino a mi casa", dijo el periodista una y otra vez interrogado por los abogados de las partes, y criticó para apoyar su versión las contradicciones del hombre acerca de lo que pasó. Los hechos que le valieron la condena se remontan a 2018, cuando el periodista realizaba un reportaje sobre la comunidad homosexual. Según el joven denunciante A. A., Raisuni lo citó en su casa, donde lo besó y le tocó las nalgas. Dos años después, este hombre lo denunció por abusos y hoy relató al tribunal su versión de los hechos. Según dijo ante el tribunal, Raisuni le llamó para ir a su casa y él pensó que era para algo relacionado con un trabajo audiovisual que hacía con la entonces esposa del periodista. Al llegar, afirmó la presunta víctima, Raisuni lo llevó al dormitorio, le cogió de la mano con fuerza, le besó en el cuello y le tocó las nalgas con la mano, ante lo que el joven lo empujó y salió al salón. Durante la sesión de hoy del juicio, Raisuni negó una y otra vez que ese día el hombre acudiera a su casa y denunció en cambio la manera en que en su día se practicó su detención. Le arrestaron, según mantuvo, policías de paisano que no se identificaron ni le enseñaron la orden de detención, ni tampoco le leyeron sus derechos. Luego, prosiguió, le metieron en un coche civil y lo llevaron a la comisaría. La sentencia en primera instancia se pronunció en su ausencia y sin haber escuchado su última palabra, puesto que el periodista estaba en huelga de hambre en prisión y con la salud muy débil. Hoy, Raisuni dijo que él había solicitado acudir en ambulancia y con asistencia médica al tribunal a hacer uso de su turno de última palabra, pero rechazaron su petición e insistieron en llevarle en un coche, a lo que él se negó. A la jornada del juicio celebrada hoy en Casablanca acudieron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas y familiares que mostraron su solidaridad con el informador. Estas personas sostienen que la verdadera razón de su persecución es por su labor periodística, muy crítica con el poder. Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamó al comienzo de su juicio en apelación "un proceso justo y equitativo" para el periodista y en su reciente informe de 2021 Human Rights Watch (HRW) denuncia la persecución de los periodistas en Marruecos y el caso concreto de Raisuni. Raisuni fue redactor jefe del diario independiente Akhbar al-Yaoum, que tuvo que cerrar en marzo de 2021 por falta de fondos. El exdirector de esta publicación Taoufik Bouachrine está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel por agresión sexual a varias mujeres. En 2021 también fueron sentenciados el periodista de investigación Omar Radi (seis años) y su colega Imad Stitou (un año) por la supuesta violación por parte de Radi a una compañera de trabajo negada por Stitou, testigo de los hechos y al que no se le dejó declarar en el juicio al pasar su condición de testigo a encausado por permitir el asalto.