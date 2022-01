Pekerman dirige sus primeros entrenamientos de la Vinotinto con 21 jugadores

Caracas, 17 ene (EFE).- El entrenador de la selección venezolana, José Néstor Pekerman, comenzó este lunes su primer módulo de entrenamientos con la Vinotinto al frente de un grupo de 21 jugadores al que todavía no han acudido las estrellas del equipo, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Pekerman y su cuerpo técnico arrancaron los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento ubicado en la isla de Margarita, en pleno mar Caribe, detalló la FVF en un comunicado. Este módulo tendrá un "carácter integrador para los futbolistas y con vistas a adelantar trabajos de cara a los próximos partidos". La FVF destacó que este ciclo ha sido posible "luego de superar los obstáculos ocasionados en la logística por el rebrote mundial de la covid-19 y con mucho esfuerzo por no tratarse aún de un período FIFA". Pese a ello, consolidaron "un plan que se llevará a cabo durante toda la semana, en sesiones de doble jornada". El plantel está integrado por futbolistas seleccionados de la liga local y otros que actúan en diferentes países, por lo que la federación agradeció a sus clubes "la liberación temprana y la cooperación". "Se irá informando en la semana, a medida que los demás jugadores se vayan incorporando", apostilló la FVF. El próximo viernes, tras la última sesión, Pekerman dará a conocer los jugadores que integrarán la lista definitiva de cara a los partidos ante Bolivia y Uruguay de las eliminatorias para Catar 2022. Lista de preseleccionados: Porteros: Carlos Olses (Deportivo La Guaira), Cristopher Varela (Deportivo Táchira) y Diego Javier Gil (Gran Valencia). Defensas: Pablo Bonilla (Portland Timbers-USA), Luis Adrián Martínez (Always Ready-BOL), Francisco La Mantía (Deportivo La Guaira), Jesús Quintero (Deportivo Táchira), Jefre Vargas (Metropolitanos SC) y Oscar González (Monagas FC). Mediocampistas: Cristian Cásseres Jr. (New York Red Bulls-USA), Wikelman Carmona (New York Red Bulls-USA), Renzo Zambrano (FC Pyunik Ereván-ARM), Maurice Cova (Deportivo Táchira), Edson Castillo (Caracas FC), Telasco Segovia (Deportivo Lara) y Júnior Moreno (sin equipo) Delanteros: Eric Ramírez (Dinamo de Kiev-UCR), Jhonder Cádiz (CF Benfica-POR), Yerson Chacón (Deportivo Táchira), Richard Celis (Caracas FC) y Brayan Hurtado (sin equipo). EFE gdl/car