Párrizas no se distrae con el cambio de rival y supera a Bara

Melbourne (Australia), 17 ene (EFE).- La española Nuria Párrizas no se distrajo después de que su esperada rival, la tunecina Ons Jabeur (9), se bajara de la competición horas antes del arranque y se impuso con solvencia a la rumana repescada de la previa Irina Bara por 6-3 y 6-1. A pesar de que no mantuvo un porcentaje alto de puntos con primeros servicios, la andaluza estuvo letal al resto en los momentos decisivos después de apuntarse las seis pelotas de rotura que dispuso a lo largo de un partido que superó ligeramente la hora de duración. Párrizas, que accedió por primera vez en su carrera de forma directa al cuadro final de un Grand Slam, asumió el papel de la novena cabeza de serie Jabeur y se enfrentará en la siguiente ronda a la bielorrusa Maryna Zanevska. No pudo arrancar con buen pie en su estreno en Melbourne Park la cántabra Cristina Bucsa que se despidió a las primeras de cambio tras tropezar con la belga Alison Van Uytvanck por 6-3 y 6-4. Bucsa accedió al cuadro final después de imponerse en sus tres partidos disputados en la fase previa.