Museo demanda a artista tras quedarse con dinero y enviar lienzos en blanco

Copenhague, 17 ene (EFE).- Un museo danés ha presentado hoy una demanda civil contra el artista Jens Haaning por quedarse con el dinero prestado por la institución para usar en dos obras y devolver a cambio dos lienzos en blanco. El centro Kunsten (El arte, en danés) de Aalborg (noroeste) encargó en otoño pasado a Haaning que recreara dos antiguas obras suyas en las que usaba dinero en efectivo para representar el sueldo anual medio en Dinamarca y en Austria. Con el objetivo de actualizar los sueldos al nivel actual, el museo le prestó 532.549 coronas danesas (unos 71.500 euros), pero lo que recibió a cambio fueron los dos lienzos en blanco y un mensaje diciendo que el dinero formaba parte de una nueva obra bautizada "Coge el dinero y corre". Haaning pretendía protestar así contra sus condiciones de trabajo, pero el museo, que finalmente incluyó los lienzos en la exposición, consideró que había violado el acuerdo y le dio de plazo hasta ayer, último día de la muestra, para devolver el dinero. "Damos este paso porque tenemos una responsabilidad con los fondos privados que apoyan económicamente esta muestra y con los visitantes", dijo a la televisión pública DR el director del museo, Lasse Andersen. Andersen calificó lo ocurrido de "desgraciado" incidente, pero descartó denunciar los hechos a la policía para evitar que el caso continúe agravándose. "No, no se trata de un robo. Es una violación de contrato y esa violación es parte de la obra de arte", se defendió en declaraciones anteriores a ese medio Haaning. El artista sostiene que solo recrear las obras le habría costado 25.000 coronas (más de 3.000 euros) de su bolsillo y que de ahí le vino la idea de enviar los lienzos en blanco. "Invito a otras personas con condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si tienen un trabajo de mierda, no les dan dinero y les piden que usen el suyo para trabajar, que lo cojan de la caja y se larguen", afirmó. Jens Hanning, de 57 años, es un reputado artista que ha expuesto en museos y galerías de Estambul, Viena, Dakar, Amsterdam, Estocolmo, Nueva York y Barcelona, como la Fundación Miró. EFE alc/jam/aam