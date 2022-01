Lunes, 17 de enero de 2022 (23.00 GMT)

OXFAM LATINOAMÉRICA La pandemia, una bonanza para ricos latinoamericanos que ahonda la pobreza Bogotá (EFE).- La riqueza de los milmillonarios en Latinoamérica aumentó en un 52 % desde el inicio de la pandemia de coronavirus, mientras que los pobres han estado más expuestos a las muertes por la covid-19, según el informe "Las desigualdades matan", presentado este lunes por Oxfam. El informe se publica en medio del avance desbordado de contagios por la variante ómicron, lo que supone que la población más necesitada empeora su situación, en tanto que los grandes capitales siguen creciendo. Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, según el documento, la riqueza de los más acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 97.000 millones de dólares, un 52 %. Los bancos centrales han inyectado miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, pero una gran parte ha acabado en los bolsillos de los milmillonarios, que se han aprovechado del auge de los mercados bursátiles, señala el estudio. EEUU TORMENTA Miles de personas sin electricidad y vuelos cancelados en EEUU por tormenta Washington (EFE).- La tormenta invernal, que durante el fin de semana afectó a estados del sur de Estados Unidos y que avanzó durante las últimas horas por el noreste, ha dejado a miles de personas sin electricidad y numerosos vuelos cancelados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico del país, se espera que la tormenta continúe este lunes su avance hacia el norte y deje nieve de forma intensa en áreas del noreste de EE.UU., los Apalaches Centrales y la parte baja de los grandes lagos (Ontario, Hurón y Erie). La predicción indica que la tormenta se adentrará en el sureste de Canadá el martes. A su paso por el sur y el noreste de Estados Unidos el fenómeno meteorológico ha dejado a miles de personas sin corriente eléctrica, de acuerdo a los datos de la página web poweroutage.us. RUSIA UCRANIA Borrell alerta de posible integración de facto en Rusia del este de Ucrania Estrasburgo (Francia) (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó este lunes de que Rusia busque la integración “de facto” del este de Ucrania en su territorio a través de la “masiva” concentración militar que lleva a cabo “de Crimea al Donbás”. “Habiendo viso la situación sobre el terreno, me preocupa cada vez más que las zonas no controladas por el Gobierno ucraniano (…) se estén alejando más de Ucrania, impulsadas por los esfuerzos reforzados del Kremlin de alcanzar una integración de facto con Rusia”, indicó Borrell en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Defensa de la Eurocámara. “No entiendo tal concentración masiva de fuerzas, sin tener esto en mente”, agregó. COREA DEL NORTE MISILES Pionyang lanzó dos misiles balísticos de corto alcance, según Seúl Seúl (EFE).- Corea del Norte lanzó hoy al menos dos misiles de corto alcance aparentemente balísticos, según informó el Estado Mayor Conjunto (JSC) surcoreano, que estima que los proyectiles fueron activados desde un aeropuerto de la capital. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento de dos proyectiles y dijo que habrían sido activados desde la zona del aeropuerto de Sunan en Pionyang, situada en la franja occidental del país asiático, según un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap. EEUU LUTHER KING Familia de Luther King marcha para pedir al Senado de EEUU que proteja voto Washington (EFE).- La familia del reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968) marchó este lunes junto a cientos de personas en Washington DC para exigir al Senado de EE.UU. que apruebe un proyecto de ley crítico para proteger el derecho al voto, frente a las limitaciones impuestas en algunos estados por los republicanos. Esta jornada, Día de Martin Luther King en EE.UU., fue más reivindicativa que nunca ante el inicio de un año electoral con comicios legislativos en noviembre, y las restricciones impuestas al derecho al sufragio por los conservadores en los estados que gobiernan y que, sobre todo, afectan a las minorías. La nieta de 13 años de Luther King Jr., Yolanda Renee King, no lo pudo explicar más claro desde el escenario montado para la ocasión junto al estadio de beisbol de la capital, antes de iniciar la marcha. CORONAVIRUS ============ EMPLEO La prolongación de la pandemia hunde las previsiones recuperación del empleo Ginebra (EFE).- La prolongación de la pandemia y la incertidumbre que sigue generando han hundido las previsiones de recuperación del empleo para este año, para el cual se proyecta una reducción de 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al último trimestre de 2019, lo que duplica el déficit de horas trabajadas pronosticadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La estimación anterior para todo el año 2022 era de una pérdida de 26 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. La consecuencia es que en el año que se ha iniciado el número de horas trabajadas será un 2 % menos que antes de la pandemia y ello porque el mercado de trabajo sigue sufriendo de los efectos de la crisis sanitaria. FORO DAVOS La ciencia ve la evolución de la COVID con esperanza, pero no baja la guardia Ginebra (EFE).- Expertos científicos y farmacológicos, entre ellos el epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci, se mostraron hoy en el Foro de Davos cautelosamente optimistas por la evolución de la pandemia con la variante ómicron, aunque coincidieron en que es pronto para concluir que la COVID-19 se ha "gripalizado". "Un coronavirus endémico, que ya no paralice las sociedades, es posible", pero "solo se dará este caso si no aparecen nuevas variantes que eludan la inmunidad de cepas anteriores", subrayó Fauci, principal asesor de salud del Gobierno estadounidense en la actual crisis sanitaria. Los expertos coincidieron en la necesidad de seguir aumentando el acceso de las vacunas anticovid para los países en desarrollo, en un momento en que el porcentaje de personas con la pauta completa contra la enfermedad supera ya el 50 % pero en muchas economías de ingresos bajos aún no llega al 10 %. PEKÍN 2022 Los Juegos de Pekín 2022 venderán entradas sólo a "espectadores designados" Pekín EFE).- El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 confirmó hoy que no venderá entradas al público venido del extranjero y que solo podrán presenciar las competiciones "espectadores designados" que cumplan con los "requisitos de las medidas de prevención contra la pandemia", explicó el organismo en un comunicado. La decisión del comité, que no dio más detalles acerca de los "espectadores designados", se basa en "la protección de la salud y la seguridad del personal y el público" de la cita olímpica, explicó el organismo. BRASIL Vacunación infantil arranca en Sao Paulo y Río pese a negativa de Bolsonaro Río de Janeiro (EFE).- La vacunación contra la covid-19 de los niños de entre 5 y 11 años arrancó este lunes en Sao Paulo, Río de Janeiro, las dos mayores ciudades brasileñas, y otras ocho grandes urbes del país, a pesar de las negativas planteadas por el presidente Jair Bolsonaro. Un mes después de haber sido aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la inmunización del público infantil, que se estima en 20,5 millones de niños y niñas, es ya una realidad en la mayor parte del territorio brasileño. El pasado fin de semana empezó en una decena de capitales regionales y este lunes fue el turno de Sao Paulo, Río de Janeiro, Curitiba, Belém, Goiânia, Maceió, Manaus, Porto Velho, Macapó y Río Branco, justo cuando se cumple un año del inicio de la vacunación de los adultos. Desde el 17 de enero de 2021, un 75 % de los 213 millones de brasileños han recibido el primer pinchazo y un 68 % tiene la pauta completa. MÉXICO López Obrador reaparece en público tras recuperarse por segunda vez de covid Ciudad de México (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes en su rueda de prensa matutina tras una semana de aislamiento debido a su contagio de coronavirus. "Ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante (ómicron) no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación", dijo el mandatario desde Palacio Nacional. ---- YEMEN CONFLICTO La coalición árabe realiza bombardeos contra líderes de los hutíes en Saná Riad/Saná (EFE).- La coalición árabe liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 llevó hoy a cabo una serie de bombardeos contra la capital yemení, Saná, para abatir a "líderes" de los rebeldes hutíes en respuesta a los ataques de los insurgentes este lunes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU). "En respuesta a la amenaza y a la necesidad militar, hemos comenzado a realizar ataques aéreos en Saná y tenemos como objetivo a líderes terroristas al norte de la capital", dijo la alianza en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial saudí SPA. Al menos cuatro civiles fallecieron y otros cinco resultaron heridos hoy en bombardeos de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí contra la capital del Yemen, Saná, según la agencia de noticias oficial yemení Saba controlada por los rebeldes hutíes. Esta nueva campaña de bombardeos contra la capital del Yemen se produce después de los dos ataques de este lunes contra el aeropuerto internacional y una zona industrial en Abu Dabi, que dejaron al menos tres muertos y seis heridos en esta última. FORO DAVOS CHINA Xi avisa en Foro de Davos virtual de los "riesgos para la economia mundial" Pekín (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy por videoconferencia en la Agenda Davos 2022 que, pese a que la economía mundial "está emergiendo de las profundidades", todavía existen "varios riesgos" que la amenazan y que hacen aumentar "las incertidumbres acerca de la recuperación económica". Entre los riesgos que acechan a la economía global, el mandatario chino citó "las disrupciones a las cadenas de suministro", el "aumento de precio de las materias primas" y lo ajustado del "abastecimiento energético". Además, Xi explicó que el antiguo "entorno económico de baja inflación ha cambiado considerablemente" y que el peligro de una inflación causada por múltiples factores está resurgiendo. RUSIA NAVALNI Navalni, un año de involución democrática en Rusia Moscú (EFE).- El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue encarcelado hoy hace un año, doce meses en los que el Kremlin ha endurecido hasta límites insospechados la campaña de represión contra la oposición democrática, las organizaciones de derechos humanos y la prensa libre, condenando a muchos disidentes al exilio. "Hace justo un año regresé a casa, a Rusia. No pude dar un solo paso en mi país como una persona libre. Me arrestaron antes del control de pasaportes", escribió Navalni en un blog publicado este lunes por la emisora de radio Eco de Moscú. SUDÁN PROTESTAS Suben a 7 los muertos en las protestas contra el golpe de Estado en Sudán Jartum (EFE).- Al menos siete personas murieron este lunes en una nueva jornada de protestas contra el golpe de Estado perpetrado el pasado 25 de octubre en Sudán, con lo que la cifra de fallecidos desde la asonada asciende ya a 71, informó el sindicato independiente Comité de Médicos. El comité, que realiza el recuento de víctimas y lesionados en las movilizaciones, indicó en sus redes sociales que "la cifra total aumentó a siete mártires en las protestas del 17 de enero" como consecuencia de "la masacre cometida por la autoridad golpista". Asimismo, dijo que "casi un centenar" de personas fueron heridas por disparos y "otras armas de opresión", y recordó que desde que los militares perpetraron el golpe de Estado, un total de 71 manifestantes han perdido la vida en las protestas. ANA FRANK Notario judío de Ámsterdam, sospechoso de señalar el escondite de Ana Frank La Haya, 17 ene (EFE).- Arnold van den Bergh, un notario judío de Ámsterdam, protagoniza la trama de traición que resultó en la deportación de Ana Frank en 1944 al campo de exterminio de Auschwitz. Miembro del Consejo Judío, podría ser quien reveló a los nazis el escondite, a cambio de protección para su propia familia. Ha sido la pregunta del millón durante casi ochenta años. Su padre, Otto Frank, conocía, por una nota anónima, la identidad de quien traicionó a su familia, pero ocultó el dato por temor, quizás, al antisemitismo de la posguerra, según una investigación internacional que salió hoy publicada en el libro “La traición de Ana Frank”, de Rosemary Sullivan. “En ese momento, su escondite en Ámsterdam fue desvelado al Jüdische Auswanderung (“Emigración Judía”, JA, que organizaba las deportaciones a Alemania y Polonia) por A. van den Bergh… El JA tenía una lista completa de direcciones que él había proporcionado”, indicaba la nota de 1945. GARCÍA MÁRQUEZ Indira, la hija secreta del nobel Gabriel García Márquez Cartagena (Colombia) (EFE).- El nobel colombiano Gabriel García Márquez tuvo una hija fuera del matrimonio, llamada Indira, cuya existencia, desconocida hasta ahora, ha sido confirmada este lunes a Efe por familiares y amigos del escritor. La hija secreta del Nobel de Literatura de 1982 con la periodista y escritora mexicana Susana Cato tiene aproximadamente 30 años de edad y fue "el más sagrado e íntimo secreto de García Márquez", según el periodista Gustavo Tatis Guerra, quien ha revelado la noticia en un artículo publicado en el diario El Universal, de Cartagena de Indias. Al respecto, Gabriel Eligio Torres García, sobrino del escritor, ha confirmado a Efe la existencia de su prima Indira Cato, de cuya existencia solo había rumores entre los más cercanos amigos del autor de "Cien años de soledad", fallecido el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a los 87 años de edad. TONGA TSUNAMI Aviones evalúan los daños causados por la erupción y el tsunami en Tonga Sídney (Australia) (EFE).- Australia y Nueva Zelanda enviaron este lunes aviones militares de reconocimiento a Tonga para evaluar los daños provocados por la erupción el sábado de un volcán submarino, una de las más violentas en los últimos 30 años en el mundo y que se vio seguida de un tsunami. La Alta Comisión de Nueva Zelanda en Tonga indicó hoy en un comunicado que hay informes de "daños significativos" en la costa oeste de Tongatapu, la principal isla del país, incluida la zona costera con hoteles en la capital, Nuku'alofa. Agregó que las autoridades trabajan para restaurar las comunicaciones cortadas por la erupción y el tsunami, que cortaron las líneas de teléfono y el internet y cuyos efectos llegaron a países tan lejanos como Perú, donde murieron dos mujeres por el oleaje. AFGANISTAN TERREMOTO Al menos 12 muertos, niños entre ellos, en área de casas de adobe en Badghis Kabul (EFE).- Al menos doce personas murieron, entre ellas mujeres y niños, tras un terremoto de 5,3 grados este lunes en un área empobrecida y de endebles viviendas de adobe en la provincia de Badghis, en el noroeste de Afganistán. "Todas las muertes se debieron a derrumbes de techos de las viviendas, ya que la mayor parte de la gente de estas zonas son pobres y viven en casas de adobe", dijo a Efe un habitante de la zona, Mirwais Omari. El terremoto, de 5,3 grados según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afectó a varias localidades del distrito de Qadis y causó importantes daños materiales. EFE int-mmg