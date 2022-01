Lunes, 17 de enero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CIBERATAQUE Ucrania: todas las pruebas apuntan a que Rusia está detrás del ciberataque Moscú (EFE).- El Gobierno ucraniano afirmó hoy que "todas las pruebas" apuntan a que Rusia está detrás del masivo ciberataque que sufrió el Estado en la noche del 13 al 14 de enero. "Hoy podemos decir que todas las pruebas apuntan a que Rusia está detrás del ciberataque. Moscú continúa librando una guerra híbrida y está impulsando activamente sus fuerzas en la esfera de la información y el ciberespacio", señaló el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania en un comunicado en su página web. El ministerio señaló que el Servicio Especial de Comunicaciones del Estado, el de Seguridad de Ucrania y la Policía Cibernética continúan investigando el ataque, que afectó a unas 70 páginas oficiales del Gobierno, pero que hasta ahora se ha llegado a esta conclusión. "Las tropas cibernéticas de Rusia a menudo trabajan contra Estados Unidos y Ucrania, tratando de usar la tecnología para sacudir la situación política", sostuvo el ministerio. UCRANIA CIBERATAQUE Microsoft detecta código maligno en redes informáticas de agencias en Ucrania Nueva York (EFE).- Microsoft ha detectado una operación de "malware" (código maligno) dirigida a redes informáticas gubernamentales y privadas en Ucrania que podría dejarlas "inutilizables" y supone un "riesgo elevado", según un informe publicado a última hora de ayer, sábado, y del que informa hoy The New York Times. El pasado día 13, el Centro de Inteligencia contra Amenazas de Microsoft (MSTIC) identificó por primera vez este código maligno, que parece "ransomware" (un programa de secuestro) pero "está pensado para ser destructivo y diseñado para dejar inutilizables los dispositivos afectados, más que para obtener un rescate", de acuerdo con el informe. "Dada la escala de las intrusiones observadas, MSTIC no es capaz de evaluar la intención de las acciones destructivas identificadas pero cree que esas acciones representan un riesgo elevado para cualquier agencia del gobierno, organización sin ánimo de lucro o empresa localizada o con sistemas en Ucrania", detalla la empresa. COREA DEL NORTE MISILES Pionyang lanzó dos misiles balísticos de corto alcance, según Seúl Seúl (EFE).- Lo lanzado hoy por Corea del Norte fueron al menos dos misiles de corto alcance aparentemente balísticos, informó el Estado Mayor Conjunto (JSC) surcoreano, que estima que los proyectiles fueron activados desde un aeropuerto de la capital. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento de dos proyectiles y dijo que habrían sido activados desde la zona del aeropuerto de Sunan en Pionyang, situada en la franja occidental del país asiático, según un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap. OXFAM INFORME Las mayores fortunas aumentan con la pandemia mientras un 99 % se empobrece Londres (EFE).- Los diez hombres más ricos del mundo han doblado sus fortunas durante la pandemia, mientras que un 99 % de la humanidad ha visto caer sus ingresos, denuncia un informe publicado este lunes por la organización internacional de lucha contra la pobreza Oxfam. Oxfam, con sede en Nairobi (Kenia), ha difundido el estudio con motivo de la celebración entre hoy y el 21 de enero de la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial, que tiene lugar de forma virtual antes de un posible evento presencial en Suiza el próximo junio. EL SALVADOR PAZ Los salvadoreños conmemoran 30 años de paz con protesta contra el Gobierno San Salvador (EFE).- Cerca de 2.000 personas protestaron este domingo en las calles de la capital de El Salvador, al cumplirse los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que terminaron con la guerra civil (1980-1992), y manifestaron su descontento contra el Gobierno de Nayib Bukele. Excombatientes de la guerra por parte de la guerrilla, veteranos del Ejército, víctimas de las violaciones de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y feministas protestaron este domingo. SAHARA OCCIDENTAL Polisario solo retomará un proceso que lleve a la independencia, avisa Ghali Nacera Ouabou Campamento de refugiados saharauis de Rabuni (Argelia) (EFE).- El líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, expresó hoy la voluntad de implicarse en un proceso de diálogo serio y con garantías que permita a su pueblo lograr la independencia absoluta. Ghali recibió este domingo en el campamento de refugiados de Rabuni al nuevo enviado especial de la ONU para el Sahara, Steffan de Mistura, en el marco de la gira que éste realiza a la región en conflicto, la primera desde que fuera designado hace cuatro meses. CORONAVIRUS DJOKOVIC Djokovic abandona Australia tras la cancelación de su visado Sídney (Australia) (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic abandonó Australia en un vuelo con destino a Dubái, informan medios locales, después de que un tribunal autorizara este domingo la cancelación de su visado y su deportación. El vuelo, operado por las aerolínea Emirates, partió desde el aeropuerto Tullamarine de Melbourne alrededor de las 22.50 hora local (11.50 GMT). El deportista balcánico llegó a la terminal con ropa oscura y mascarilla facial acompañado por su equipo técnico y se llevó un pequeño aplauso y vitoreo por parte de alguno de los viajeros, según un vídeo del Canal 10. Djokovic fue escoltado en el aeródromo por miembros de la policía australiana mientras esperaba al embarque, según las fotografías publicadas por el portal del diario The Sidney Morning Herald. CORONAVIRUS UE El virólogo asesor de la CE prevé una "explosión de contagios" cada invierno Bruselas (EFE).- El virólogo belga Peter Piot, asesor especial sobre el coronavirus de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronosticó hoy que este virus provocará una "explosión de infecciones" menos graves cada invierno a partir de ahora, algo que podría hacer necesaria una campaña de vacunación cada año. Entrevistado en un programa de la cadena belga RTL, el virólogo -uno de los descubridores del ébola en 1976 y experto en investigación sobre el VIH- afirmó que la pandemia está ya en una "nueva fase" con la llegada de Ómicron e instó a organizar "un debate" sobre "cómo organizar nuestras sociedades y nuestras vidas para convivir con el covid de una forma totalmente diferente a la actual". "Cuando hablamos de que el virus será endémico, esto es, que estará en todas partes pero con menos riesgo, yo creo que cada invierno habrá una explosión de contagios. Inevitablemente, habrá que tomar medidas, como una vacunación anual", reflexionó Piot. CORONAVIRUS VACUNAS COVAX hace llegar a países más necesitados mil millones de dosis de vacunas Ginebra (EFE).- La plataforma COVAX, creada al inicio de la pandemia para afrontar las desigualdades en el acceso a las vacunas, ha entregado suministros que han superado los 1.000 millones de dosis con un cargamento que hizo llegar este sábado Ruanda. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a la cabeza con otras organizaciones internacionales de esta iniciativa, recordó que COVAX se ha convertido en la operación más importante de la historia en término de compra y distribución de vacunas, pero también reconoció que esto no ha sido suficiente porque persisten grandes desigualdades entre países ricos y pobres en cuanto al acceso a estos suministros vitales para contener la covid-19. De los 194 Estados miembros de la OMS, 36 (todos de la categoría de países menos desarrollados) han vacunado a menos del 10 % de su población y 88 a menos del 40 %, mientras que en los países ricos se está inoculando desde hace semanas con la tercera dosis y algunos hablan de la cuarta. CORONAVIRUS FRANCIA Francia impone la vacuna para la vida social y los viajes París (EFE).- Francia aprobó este domingo el pasaporte vacunatorio, que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra la covid, en un intento de forzar la mano a los casi cinco millones de personas que rechazan la vacuna. Por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional terminó un intenso trámite parlamentario con el Senado, que fue enrarecido por la tormenta política que generó el presidente Emmanuel Macron cuando dijo que quería "fastidiar" o "joder" a los no vacunados. MÉXICO POLÍTICA Expresidente mexicano Echeverría cumple cien años con legado oscuro y vigente Ciudad de México (EFE).- El expresidente mexicano Luis Echeverría (1970-1976) cumple este lunes 100 años con un legado oscuro marcado por la violencia de Estado, la represión y las desapariciones forzadas, además de comparaciones con el populismo del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Nacido el 17 de enero de 1922 en Ciudad de México, Echeverría es conocido por su rol en la llamada "guerra sucia" o "terrorismo de Estado", cuando su Gobierno apoyaba la Revolución de Cuba, a Salvador Allende en Chile y al sandinismo en Nicaragua, pero dentro perseguía a movimientos de izquierda y estudiantiles. "Son muchos los problemas contemporáneos que se inician en el sexenio de Echeverría, pero sin duda el legado más duradero es la violencia del Estado", dijo a Efe la historiadora Adela Cedillo, profesora de la Universidad de Houston. COLOMBIA PROTESTAS Duque critica "generalizaciones" contra la Policía en respuesta a informe HRW Galápagos (Ecuador) (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció la existencia de "conductas individuales" rechazables en la Policía, pero criticó tajantemente "generalizaciones" como las vertidas esta semana por Human Rights Watch (HRW) en su informe de 2021, que denunció "abusos gravísimos contra manifestantes" en las protestas registradas en el país. "Nosotros reconocemos que hay conductas individuales que tienen que ser sancionadas, pero tienen que ser concebidas dentro de la individualización, no la generalización y la estigmatización que muchos pretenden hacer por intereses políticos", sostuvo en una entrevista con Efe. HRW denunció en un documento difundido el jueves que la Policía colombiana cometió "abusos gravísimos en contra de manifestantes", que no son "incidentes aislados", sino el resultado de un problema profundo del cuerpo policial, que necesita una reforma. COLOMBIA VENEZUELA Duque cuestiona todo diálogo sobre Venezuela mientras Maduro siga en el poder Galápagos (Ecuador) (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó todos los esfuerzos encaminados a restablecer un proceso de diálogo para buscar una salida a la situación en Venezuela mientras Nicolás Maduro continúe en el poder. "Volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder, no tiene sentido", declaró. En una entrevista con Efe en Galápagos, a donde acudió para respaldar la ampliación de la reserva marina en torno al archipiélago ecuatoriano, Duque consideró como condición prioritaria que "Maduro salga del ejercicio de la dictadura y la usurpación". Y al manifestar su descrédito por el proceso de negociación de México, interrumpido abruptamente en octubre pasado, condicionó, además, todo avance a que en Venezuela pueda haber un gobierno de transición con amplia representación de todos los sectores, la convocatoria de elecciones libres y un plan de reconstrucción económica. R. UNIDO BBC El Gobierno británico congela la tasa que financia la BBC y la eliminará en 2027 Londres (EFE).- El Gobierno británico congelará la tasa que sirve para financiar la corporación pública BBC los dos próximos años y la eliminará del todo para pasar a un nuevo modelo a partir de 2027. La ministra de Cultura, Nadine Dorries, cuyo departamento es responsable de la BBC, dijo en un mensaje en Twitter que su anuncio es el "último" que se realizará sobre la tasa anual que pagan quienes tienen televisión o la ven por internet y con la que se financia la radiotelevisión pública. Según adelantó el dominical "Sunday Mail", la congelación de la tasa, que ahora se sitúa en 159 libras (190 euros) al año, y su subida moderada en los tres años siguientes obligarán al operador estatal a realizar ahorros por más de 2.000 millones de libras (2.400 millones de euros) en ese periodo. Al expirar el actual convenio con la BBC, el 31 de diciembre de 2027, si los conservadores siguen en el poder, su idea es suprimir la tasa para pasar a un nuevo modelo que se acerque más a los actuales servicios por suscripción que rigen actualmente en los gigantes de la televisión como Netflix o Amazon Prime. CHINA PIB El PIB de China creció un 8,1 % en 2021 Shanghái (China) (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 8,1 % en 2021, según datos oficiales publicados hoy. Pekín se había marcado como objetivo que la economía nacional creciese "más de un 6 %" a lo largo del recién terminado año, una meta más conservadora de lo esperado por los analistas, especialmente teniendo en cuenta lo reducido de la base comparativa del año pasado (+2,3 %). Las cifras ofrecidas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también muestran que el PIB creció un 4 % interanual en el cuarto trimestre de 2021, una cifra mayor que la esperada por los analistas, de en torno a un 3,6 %. TONGA TSUNAMI Erupción del volcán de Tonga, una de las más potentes en tres décadas Sídney (Australia) (EFE).- La erupción el pasado sábado del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino a 65 kilómetros al norte de Nuku'alofa, la capital de Tonga, es una de las más violentas que se han registrado en los últimos treinta años en el planeta, señalaron este lunes fuentes científicas. La atronadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán con un amplio historia de actividad y ubicado entre dos islotes -que a veces quedan unidos por la ceniza acumulada entre ambos-, pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia y sus cenizas y vapor fueron expulsadas a unos 20 kilómetros de altura. EEUU TORMENTA Tormenta invernal amenaza a 80 millones de personas en el sureste de EEUU Miami (EFE).- Cerca de 80 millones de personas que viven en el sureste de Estados Unidos están este domingo bajo alerta por una fuerte tormenta invernal que ha dejado ya sin electricidad a cerca de 240.000 clientes y ha obligado a cancelar miles de vuelos. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronosticó fuertes nevadas principalmente en los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia debido a un frente frío que se desplazará a lo largo del día hacia el noreste y la parte baja de los Grandes Lagos, hasta llegar a Canadá el martes. Los primeros efectos se sienten ya en Georgia y Carolina del Norte, donde se han cancelado más de un medio millar de vuelos en el aeropuerto internacional de Charlotte, o el 91 % de los previstos, según la web especializada FlightAware. En total, según este portal, más de 2.600 vuelos han sido cancelados y centenares más sufren retrasos en el país, muchos de los cuales partían o llegaban al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, el más concurrido de Estados Unidos por tráfico de pasajeros, y que ve este domingo cómo el 27 % de sus operaciones están canceladas. EFE int-fpa/fp.gcf