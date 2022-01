López Obrador anuncia visita a México de secretaria de Energía de EE.UU.

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que esta semana recibirá la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con quien tratará temas bilaterales y, si es posible, aprovechará para hablarle de su reforma energética. "Va a estar la secretaria de Energía del gobierno de EU en México esta semana, vamos a recibirla y tratar asuntos de interés", adelantó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Señaló que Granholm se reunirá con la titular de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller Marcelo Ebrard, además de que será recibida en Palacio Nacional. "No tengo todavía claro el programa, ya está, lo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero yo no lo conozco, sé que voy a recibirla", apuntó. Aunque no detalló los temas que se tratarán, dijo que hablarán de todo pues no hay ningún tema "intratable ni vedado", además dijo que le informará del "por qué de la reforma eléctrica si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar y otros temas que puedan salir", apuntó. Asimismo, dijo que aprovechará para agradecerle por permitir la compra por parte de México de la refinería texana Deer Park "porque ellos permitieron el que compráramos a Shell la refinería", dijo. El mandatario aprovechó también para anunciar que ya está listo el pago para la refinería Deer Park, para lo cual la Secretaría de Hacienda de México autorizó 20.000 millones de pesos (984 millones de dólares) y en próximos días se concretará la compra. "Ya se está avanzando en la compra en unos días vamos a informarles cuando se lleve a cabo el pago", aseveró. Y señaló que el encargado de la compra será el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, y, de ser necesario, algún funcionario de la Secretaría de Hacienda. Con esta refinería en Houston y la que se construye en Dos Bocas, en el sureste mexicano, además de la coquizadora de Tula, el Gobierno espera incrementar su capacidad de refinación en cerca de 700.000 barriles diarios. EFE csr/esc/laa (foto)