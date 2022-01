Hijo de Luther King urge a aprobar legislación que proteja el voto en EEUU

Washington, 17 ene (EFE).- El activista Martin Luther King III, hijo de Martin Luther King Jr. (1929-1968), instó este lunes al presidente del país, Joe Biden, y al Senado a que actúen para aprobar una legislación que proteja el derecho al voto para blindarlo frente a los intentos de los republicanos para restringirlo. "Estoy aquí para urgir al presidente Biden y al Senado a que se apruebe 'la Ley de libertad de voto, John R Lewis' y avisar de que nuestra democracia está al borde de problemas serios", dijo Luther King III, en un discurso desde la Union Station, la principal estación de tren de EE.UU., con motivo del Día de Martin Luther King. El activista recordó que su madre solía decir que un festivo debía ser un día para estar funcionando, no para estar ocioso: "Hoy no estamos aquí para celebrar, sino para estar activos". Subrayó que los Congresos de 19 estados han aprobado 34 leyes que restringen el derecho a sufragar de los ciudadanos, como en Georgia, donde la familia King reside, que "están diseñadas para confundir a los electores". En ese sentido, explicó que se han sacado a votantes de las listas, de forma que cuando acuden a sufragar averiguan que no están en los registros para votar, y que se ha limitado el número de centros de sufragio y el tiempo para hacerlo. "Estas leyes son aprobadas con la precisión de un cuchillo para eliminar a los votantes negros y latinos del proceso", indicó Luther King III. El hijo del reverendo Luther King Jr. no mencionó en ningún momento de su discurso de forma expresa a los republicanos, aunque criticó las medidas que han adoptado, por ser quienes están aprobando legislación en los estados que controlan para restringir el derecho a sufragar. Para frenar esas restricciones los demócratas están intentando sacar adelante dos proyectos, la llamada "Ley de la libertad del voto" ("Freedom to Vote Act") y la "Ley de promoción de los derechos electorales John Lewis", que tiene pocas perspectivas de salir adelante en la Cámara Alta debido a la ajustada mayoría de que disponen los progresistas. La primera iniciativa establece unos requisitos mínimos federales para votar de forma anticipada y por correo, mientras que la segunda restaura la supervisión por parte del Departamento de Justicia de cualquier cambio que se haga a las leyes electorales en estados que tienen un historial de discriminación. El jueves, la Cámara Baja, de mayoría demócrata, aprobó un proyecto que combina las dos iniciativas legislativas y el texto pasa ahora en el Senado, que podría comenzarla a debatirlo mañana mismo. Sin embargo, el borrador legislativo tiene pocas expectativas de salir adelante en la Cámara Alta, debido a una maniobra denominada filibusterismo, que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne una mayoría de 60 votos en el Senado. Ante esta situación, Biden se ha mostrado a favor de modificar las reglas de esa cámara para deshacerse del "filibusterismo", pero dos senadores demócratas Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental, han expresado ya su desacuerdo con cambiarlas, pese a manifestar su respaldo a los proyectos para proteger el voto. Por ello, Luther King III hizo mención en su discurso al "filibusterismo" y a Sinema y Manchin. En ese sentido, lamentó que los Legislativos estatales puedan aprobar normas que limitan el derecho al voto, mientras que el Senado del país no puede hacer nada por "un pequeño tecnicismo llamado filibusterismo". Recordó que esa maniobra fue empleada en el pasado para no aprobar leyes para amparar los derechos civiles durante cien años tras la Guerra Civil (1861-1865). EFE ssa