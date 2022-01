Guyana recibe ofertas de 4 empresas para construir puente a Surinam

San Juan, 17 ene (EFE).- El Gobierno de Guyana recibió ofertas de cuatro empresas interesadas en la construcción de un puente sobre el río Corentyne que permita unir al país suramericano con el vecino Surinam, según informó este lunes a través de un comunicado el Ejecutivo de Georgetown. El comunicado detalla que durante la apertura de ofertas en la Junta Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones (NPTAB, en inglés) cuatro empresas presentaron sus propuestas para el proyecto. El puente se construirá utilizando un modelo privado de financiación con incentivos otorgados por ambos Gobiernos a la empresa que resulte elegida. Dicha estructura está previsto que tenga una longitud de 2,5 kilómetros desde la localidad de Long Island en Guyana hasta la de South Drain en Surinam. Las empresas que presentaron ofertas son Exp Services Incorporated and Pedelta Acr, TYPSA Lhardt, EGIS y WSP Caribbean Limited. Los dos países firmaron un memorando de entendimiento para la construcción del puente. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo sobre el proyecto que el puente uniría no solo a su país y Surinam, sino que ayudará a una mejor comunicación en el conjunto de América del Sur. "Reconocemos los enormes beneficios que ese proyecto puede traer en las áreas de turismo, transporte y comercio. Para ello, hemos ampliado nuestros planes para promover conjuntamente oportunidades de negocios y oportunidades turísticas para ambos países", señaló. El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, había declarado por su parte que el puente marcaría una nueva era para ambos países en distintas áreas de cooperación. "Este puente sobre el río Corentyne no solo es importante para facilitar el movimiento de personas y bienes, el comercio y la cooperación transfronteriza, sino que también simboliza una transición de la vieja a una nueva", subrayó el presidente de Surinam. El río Corentyne se prolonga a lo largo de más de 700 kilómetros entre Guyana y Surinam para desembocar en el océano Atlántico. Actualmente, el paso del río es posible gracias al servicio de un transbordador que opera entre las orillas de los dos países. La ribera occidental del río, que es navegable para embarcaciones de poco calado, constituye la frontera entre Guyana y Surinam, países que comparten relaciones diplomáticas desde el 25 de noviembre de 1975. EFE arm/lll