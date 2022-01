Grecia empieza a multar a los mayores de 60 años no vacunados

Atenas, 17 ene (EFE) Alrededor de 300.000 griegos mayores de 60 años se verán obligados a pagar una multa de 50 euros por no vacunarse, ya que este lunes venció el plazo que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis había dado en noviembre a este grupo de edad para que se inocule contra el coronavirus. La multa será solo de 50 euros para enero, ya que la medida entró en vigor a mediados del mes, pero a partir de febrero, los mayores de 60 años que sigan sin ponerse la inyección pagarán una multa de 100 euros por cada mes pase sin que lo hagan. Mitsotakis había anunciado ésta medida el 30 de noviembre, en medio de una escalada de contagios y un aumento en la presión hospitalaria. El primer ministro heleno justificó entonces la imposición de la obligatoriedad de vacunación a los mayores de 60 años por el hecho de que la mayor parte que necesita tratamiento hospitalario son personas no vacunadas de esta franja de edad. Según los expertos, la vacunación de una persona de 70 años equivale a 34 vacunaciones de gente más joven en lo que afecta a la sanidad pública. El 30 de noviembre, cuando la medida fue anunciada, un 17% de los griegos mayores de 60 años permanecía sin recibir la vacuna, alrededor de 520.000 personas. Actualmente, el 10%, unos 300.000, griegos de esta franja de edad siguen inoculados, lo que significa que desde que el Gobierno anunció la obligatoriedad alrededor de 220.000 mayores de 60 años fueron a vacunarse algo menos de la mitad de los requeridos. Las multas serán impuestas por la autoridad independiente encargada de los ingresos públicos (AADE según sus siglas griegas) y el dinero recogido se destinará a una cuenta especial para apoyar la sanidad pública. El próximo 1 de febrero entra en vigor otra medida según la cual el pasaporte covid griego caducará a los siete meses --y no a los nueve como sucede con el pasaporte covid europeo-- si no se ha puesto una vacuna de refuerzo. Esta norma, que hasta ahora tan solo se aplicaba a los mayores de 60 años, pretende reforzar la inmunidad de toda la población, ya que se aplicará a todos los mayores de 18 años. Actualmente, alrededor del 95 % de los casos de covid en Grecia son de la variante ómicron y los expertos esperan que para finales de mes la situación de contagios mejorará sensiblemente. La tasa de vacunación entre los griegos permanece bajo el promedio europeo, con el 67% de la población con la pauta completa y el 40% la inyección de refuerzo. EFE ds/ih/fp