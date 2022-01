Gran Bretaña dice que está suministrando armas antitanque a Ucrania

IMAGEN DE ARCHIVO. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, camina en las afueras de Downing Street, en Londres, Inglaterra, Octubre 27, 2021. REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES, 17 ene (Reuters) - Gran Bretaña dijo el lunes que estaba suministrando a Ucrania armas antitanque para ayudarla a defenderse de una posible invasión, tras la concentración de tropas rusas cerca de su frontera.

Los países occidentales temen que Rusia esté buscando un pretexto para un nuevo asalto a Ucrania, a la que invadió en 2014.

Moscú niega cualquier plan de ataque, pero ha dicho que podría emprender una acción militar a menos que Occidente acepte una lista de exigencias, incluida la prohibición de que Ucrania entre en la OTAN.

Las conversaciones de la semana pasada terminaron sin avances. Kiev ha pedido a los países occidentales armas para protegerse.

"Hemos tomado la decisión de suministrar a Ucrania sistemas de armas defensivas ligeras antiblindaje", declaró el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, en el Parlamento, y dijo que los primeros sistemas ya se habían entregado el lunes y que unos pocos británicos se encargarían de la formación durante un breve periodo.

No especificó el número ni el tipo de armas que se estaban enviando, pero dijo: "No son armas estratégicas y no suponen una amenaza para Rusia. Son para utilizarlas en defensa propia".

"Son de corto alcance (....) pero, no obstante, haría que la gente se detenga y piense en lo que están haciendo si los tanques entraran en Ucrania, la invadieran, entonces formarían parte del mecanismo de defensa".

Wallace dijo que había invitado al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a visitar Londres en las próximas semanas para discutir la crisis, aunque no sabía si los rusos aceptarían.

(Reporte de Kylie MacLellan y Alistair Smout; Editado en español por Javier López de Lérida)