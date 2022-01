Exlíderes europeos piden más acción contra Irán por DDHH y programa nuclear

París, 17 ene (EFE).- Varios exlíderes europeos coincidieron este lunes en reclamar una mayor acción internacional ante lo que consideran continuas violaciones de los derechos humanos en Irán y a mostrar más firmeza contra su programa nuclear. Durante una conferencia organizada por el Consejo Nacional de Resistencia iraní (NCR), el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt subrayó el "deber de defender la democracia y las libertades fundamentales" del pueblo iraní ante las violaciones de los principios democráticos y los derechos humanos en ese país. Verhofstadt también instó a la ONU a iniciar una investigación oficial sobre la ejecución de prisioneros políticos en 1988 (varios millares según la oposición) y consideró que, de no hacerlo, "sentará un peligroso antecedente para los demás regímenes autoritarios". En la misma línea se posicionó el exlíder de la Cámara de los Comunes británica John Bercow, quien además insistió en pedir más firmeza de la comunidad internacional sobre el programa atómico iraní. "La evidencia muestra que el acercamiento conciliatorio no ha dado resultados. Ha llegado el momento de enviar al régimen un mensaje claro de que, si no suspenden su programa nuclear, se volverán a aplicar las sanciones de la ONU", aseveró. Para Fredrik Reinfeldt, exprimer ministro sueco, los líderes iraníes "necesitan cabezas nucleares para mantenerse seguros", porque de lo contrario "pueden caer bajo presión y perder la influencia que tanto desean". Además, Reinfeldt afirmó que el nuevo presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, "fue elegido entre unos pocos hombres para mantener el control" del régimen islámico iraní. Finalmente, el excomisario europeo y antiguo ministro de Exteriores italiano Franco Frattini recalcó su posición a favor de la reimposición de sanciones: "Cuanto más dinero tenga el régimen, más va a gastar en su programa nuclear sin miejorar la calidad de vida". En la conferencia del NCR, que tiene sus sede en París, también participaron ciudadanos iraníes exiliados que narraron diversos episodios de supuestas violaciones de los derechos humanos sufridas personalmente. EFE jmc/rcf/psh