Bruselas, 17 ene (EFE).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, confió este lunes en que Estados Unidos levante "pronto" los aranceles impuestos a las aceitunas negras españolas, después de la resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de la Unión Europea y la decisión de no apelar de Washington. El pasado 19 de noviembre un grupo de expertos de la OMC dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras españolas eran "incompatibles" con las normativas del organismo, en un contencioso planteado por la UE desde 2019 y cuya decisión final se retrasó por la pandemia. Las aceitunas negras se utilizan en Estados Unidos principalmente para la elaboración de pizzas, y las exportaciones españolas a esa economía ascienden a unos 70 millones de euros anuales (cifras de 2017). El ministro español insistió en que España va a instar a la Comisión Europea a que continúe "para conseguir levantar cuanto antes estos aranceles injustos sobre la aceituna negra española en el mercado norteamericano". "En un contexto donde tenemos la suspensión de los aranceles a Airbus y muchos más avances en materia comercial, creo que sería importante, como una señal también de la buena relación, pues efectivamente, que se produjera esa noticia pronto, espero", declaró Planas. Planas subrayó hoy que la cuestión de los aranceles "importa no solo a España, sino a la Unión Europea, porque lo que estaba en discusión es cómo repercutía la Política Agrícola Común sobre un producto, como en este caso la aceituna negra y su venta al mercado norteamericano". De todas formas, el ministro reconoció que "es muy complicado" realizar una estimación de cuándo se levantarán de manera definitiva los aranceles y manifesto que "tanto el sector como nosotros somos partidarios, de la mano de la Comisión, de avanzar con paso firme". Recordó que los aranceles no se levantan de manera inmediata tras la decisión de la OMC, por lo que dijo que hace falta "continuar hablando" con Washington.