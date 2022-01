Erdogan pide a Albania que actúe contra los seguidores de Gülen en su suelo

Tirana, 17 ene (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió este martes a Albania que persiga a los seguidores de la organización FETO del predicador Fetullah Gülen y aseguró que el hecho de que todavía haya espacio para ellos en ese país "daña" a los turcos. "Esta organización terrorista ha intentado dar un golpe de Estado fallido contra nuestra democracia", dijo Erdogan en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro albanés, Edi Rama, durante su visita hoy a Tirana. "El hecho de que FETO esté en condiciones de encontrar campo de acción en el país amigo y hermano como Albania daña profundamente a nuestro pueblo", recalcó el presidente turco. El presidente subrayó que muchos miembros de FETO se esconden en Albania en varias instituciones y tienen una agenda secreta y si no se toman medidas pueden organizar un golpe de estado en nuestro país como en Turquía hace 5 años. Erdogan, que a su llegada a Albania inauguró un complejo de viviendas para los damnificados del terremoto de 2019 financiada con fondos de Turquía, destacó que el apoyo y las distintas inversiones que ha hecho su país por unos 3.500 millones de euros se han realizado sin ningún tipo de condicionamiento. Se han hecho en nombre de la solidaridad y la hermandad entre los pueblos turco y albanés, dijo el presidente durante una conferencia de prensa. No obstante, en su discurso ante el Parlamento el presidente fue algo más explícito al sostener que "una condición previa para nuestro apoyo y hermandad" es "su compromiso con la lucha contra FETO". Rama resaltó que las relaciones estrechas que mantiene personalmente con Erdogan y su país con Turquía no deben preocupar a la Unión Europea (UE), a la que Albania aspira poder adherirse. "No creo que nadie en Albania o en la UE deba preocuparse por esta relación entre los dos países, porque esta es una relación tradicional", afirmó Rama. El jefe del Gobierno albanés afirmó que Albania no está ni a favor de Turquía, ni de la UE. "Nuestra elección es muy clara: estamos con Albania, por eso somos amigos de Turquía y aliados estratégicos de la UE y de Estados Unidos". Rama valoró el papel de Turquía en los Balcanes como, "insustituible, inalienable e indiscutiblemente constructivo en función de la paz". EFE md/ih/pddp