Endler alcanza la cima y es nombrada la mejor portera del mundo por la FIFA

Santiago de Chile, 17 ene (EFE).- La chilena Christiane Endler se transformó este lunes en la primera latinoamericana en recibir el premio The Best 2021 como la mejor guardameta del mundo según la FIFA, galardón al que fue nominada por tercera vez y por el que aseguró estar muy "orgullosa". "Es la tercera vez que participo en esta gala con perspectivas de ganar y por fin lo he hecho. Gracias a todos los que han votado por mi candidatura", señaló la jugadora del Olympique de Lyon francés. "Ha sido una carrera larga, pero quiero ganar la Liga de Campeones con el Olympique de Lyon, ese es mi sueño y espero que podamos conseguirlo este año. Con la selección de mi país espero jugar otra Copa del Mundo y contribuir a seguir creciendo", agregó la portera de 30 años. La capitana de la selección chilena superó en esta edición del premio nada menos que a la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengard / Paris Saint-Germain), dos de las más altas exponentes del fútbol mundial. Endler consolida de esta manera una histórica carrera deportiva ya enmarcada en el fútbol de su país natal. El exitoso camino de Endler, con un aplaudido paso por el Paris-Saint Germain donde logró dos títulos, es un recorrido que también explica el empuje de La Roja en los últimos años, llegando a lo más alto en torneos americanos y alcanzando inéditas clasificaciones a Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en la categoría adulta. La jugadora es una de las referentes de la llamada "Generación Dorada" del fútbol femenino chileno, plantel que aún tiene tiempo para crecer de la mano de quien fue elegida como la "Mejor Arquera del Mundo" en noviembre pasado por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), la primera sudamericana en recibir el reconocimiento. Su talante, rigurosidad y mentalidad, según dijeron a Efe dos de sus entrenadores, le han valido sus logros y su papel tanto en clubes como en la selección, donde ejerce un liderazgo potente desde el comienzo del campo. "ES UN PILAR FUNDAMENTAL" Endler ha estado convocada a La Roja en todas las categorías a lo largo de su carrera, una de las protagonistas indiscutibles del proceso cuyo hito inicial tuvo lugar en 2008, cuando Chile se transformó sorpresivamente en la sede del Mundial sub'20 de la FIFA. Entonces, la oriunda de Santiago defendía los colores de Unión La Calera y tenía 17 años, ni un impedimento para ser elegida la segunda mejor portera del campeonato internacional y deslumbrar al público local con sus actuaciones entre los tres palos, ganándose su cariño y admiración. "Siempre se ha destacado, tanto por su buena disposición como rigurosidad en el trabajo, ocupando un rol de liderazgo en la selección y siendo trascendental en todos sus procesos", dijo en conversación con Efe el actual entrenador de La Roja femenina, el exportero José Letelier. Desde entonces, Endler no ha parado de brillar: con Colo Colo, también bajo el mando de Letelier, alzó la codiciada Copa Libertadores de América en 2012 tras vencer al brasilero Foz Cataratas en la final, atajando dos penaltis definitorios luego de un empate sin goles, y ha militado tanto en Chile como en Inglaterra, España y Francia. En adelante, para Letelier siguen los desafíos: este año inicia nueva preparación para Copa América y el ciclo rumbo al Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023. "Ella ocupa un rol demasiado importante y su experiencia jugando con la mejores del mundo refuerza a sus compañeras, es una garantía para la selección, es un puesto clave. Es sin dudas un pilar fundamental y de las mejores del planeta", agregó Letelier. "SIEMPRE HA QUERIDO PERFECCIONARSE" Por el año 2015, cuando 'Tiane' vivía su segunda etapa en Colo Colo luego de pasar por el South Florida Bulls de Estados Unidos y el Chelsea inglés, la jugadora ya tenía en el horizonte los estándares más altos. El preparador de arqueros Andrés Romero, que trabajó con Endler tanto en el proceso con los albos como en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, recuerda que entonces Endler tenía en mente solo sumar entrenamientos, mejorar su técnica y pulir cada detalle del juego defendiendo la portería: desde dominar su pierna débil (diestra), precisar sus saques de volea, afinar su tomada o imponerse en duelos contra atacantes. "Desde que la conozco siempre ha querido ser más, perfeccionarse, aprender. Siempre ha tenido el ser ganadora, hasta en los naipes. Siempre ha tenido una mentalidad y un carácter fuerte", destacó Romero a Efe. "A mí no me sorprende lo que está haciendo 'Tiane', para mí es la mejor arquera del mundo y siempre lo voy a decir. Su trabajo, su forma de ser, su mentalidad y entrega le han permitido estar donde está. Siempre quiso más, llegaba de las primeras, se quedaba hasta después del final, ya con un propósito a largo plazo", agregó el exguardameta profesional.