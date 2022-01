Sevilla/Vitoria, 17 ene (EFE).- Betis y Alavés dirimen este martes en el Benito Villamarín un duelo en el que los verdiblancos, tras la eliminación copera del Sevilla en octavos de final de la Copa del Rey, tendrán que ponerse el traje de la Liga para evitar euforias y descuidos ante un rival necesitado. El Betis vuelve a su estadio después de la accidentada eliminatoria copera ante el eterno rival, con la alegría metida en los pliegues de sus jugadores y afición. El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, ha insuflado en los suyos la fe en su idea y hasta en su carácter y, por ello, es consciente de los riesgos de las resacas y, en términos físicos, de la exigencia y concentración para lograr los tres puntos y seguir en la pelea de los puestos altos en la competición liguera. En esta exigencia de evitar despistes y confianzas, Pellegrini pondrá en liza un once reconocible en su dibujo aunque con algunos retoques nombres para dar descanso a unos jugadores y minutos y confianza a otros como viene siendo habitual en su gestión de la plantilla en las tres competiciones en las que está inmersa. Parece innegociable en el chileno la apuesta por el argentino Guido Rodríguez como ancla de su sistema defensivo y, junto a él, la aportación creciente del portugués William Carvalho, imperial en Copa; y los resortes de creación y desequilibrio que suponen el francés Nabil Fekir y Sergio Canales. Con la alternativa del mexicano Andrés Guardado para el centro del campo, el eje del ataque podría seguir ocupado por Borja Iglesias, aunque el brasileño William José da Silva ha salido de su lesión y podría entrar; mientras que para las bandas, además de los laterales, están como primera opción el goleador Juanmi Jiménez y, como nombre más defensivo y estajanovista, Aitor Ruibal. Aunque la titularidad en la portería está siendo del portugués Rui Silva en los últimos partidos, el chileno podría alinear a su compatriota Claudio Bravo tras superar su molestias físicas en su línea de alternar a sus dos porteros titulares en igualdad de condiciones. En el lateral diestro podría volver Héctor Bellerín tras recuperarse del golpe en la cara que sufrió en un lance con el brasileño del Sevilla Diego Carlos que lo dejó fuera de la reanudación de la eliminatoria copera, aunque también podría seguir el franco-senegalés Youssouf Sabaly tras su debut oficial ante el Sevilla en Copa del Rey después de seis meses en el dique seco por lesión. El resto de la zaga podría diferir en poco a la puesta en liza ante el Sevilla, Édgar González y el argentino Gremán Pezzella en el eje, y Alex Martínez en el costado zurdo. José Luis Mendilibar comienza a imprimir su sello en el plantel vitoriano, que no conoce la derrota desde su llegada, tras conseguir dos empates ante la Real Sociedad y el Athletic Club. Está será la primera salida del técnico vizcaíno al frente de los babazorros, que han conseguido una solidez defensiva, propia de los equipos del preparador de Zaldibar, que como suele ser habitual siempre mantiene la tensión de sus jugadores. El conjunto vitoriano recuperará efectivos tras el brote de coronavirus de las últimas semanas. Saúl García y John Guidetti fueron los últimos en arrojar resultados positivos y ya se encuentran disponibles a pesar de haberse ejercitado menos que el resto de sus compañeros. Otro de los que se ha recuperado es Pere Pons, que tras un esguince de rodilla, volverá a un convocatoria para intentar ayudar al Alavés a sacar un resultado positivo en el coliseo bético, donde en las tres últimas visitas ha cosechado un empate y una victoria. Cabe destacar que el Betis siempre ha ganado a los babazorros con Manuel Pellegrini en el banquillo, un dato que se suma al complicado momento de los vascos que enlazan ocho encuentros sin ganar. Ximo Navarro continúa lesionado y Nahuel Tenaglia no ha sido dado de alta, por lo que Martín Aguirregabiria apunta al lateral derecho. Asimismo, el francés Florian Lejeune no podrá jugar por acumulación de amonestaciones y Mamadou Loum se encuentra disputando la Copa de África. Sus plazas las ocuparán Víctor Laguardia, ya recuperado de sus problemas físicos, y el argentino Gonzalo Escalante, que debutará como titular en la escuadra alavesista. Junto a Escalante podría jugar Toni Moya, mientras Manu García podría caer a la banda derecha como sucedió en la segunda mitad ante el Athletic la pasada jornada. La banda izquierda será para Rubén Duarte y Luis Rioja, mientras que en la zona más adelanta repetirán Joselu Mato y Miguel De la Fuente. Alineaciones probables: Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Estadio: Benito Villamarín. Hora: 20.00. EFE Alineaciones probables: Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Édgar, Pezzella, Álex Moreno; Guido, William Carvalho; Juanmi, Fekir, Canales; y Borja Iglesias. Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Miazga, Duarte; Rioja, Moya, Escalante, Manu García o Édgar Méndez; Miguel y Joselu. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Estadio: Benito Villamarín. Hora: 20.00. ---------------- Puestos: Betis (3º 34 puntos), Alavés (18º 17 puntos). La clave: Los de Pellegrini deben aparcar la euforia y ponerse el traje de faena sin distracciones para hacer frente a un rival necesitado. El dato: El Betis ha ganado doce de los dieciocho partidos oficiales (67%) que ha disputado como local ante el conjunto vitoriano, que sólo ha sumado en esta serie dos empates (11%) y cuatro victorias (22%). La frase: Manuel Pellegrini, entrenador del Betis: "Lo del derbi es pasado y estamos pensando más en el partido de mañana que en lo que sucedió". El entorno: El Benito Villamarín será una caldera y una fiesta en los previos por la eliminación copera del Sevilla. -----------------------