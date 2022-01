El rey preside hoy la recepción a los embajadores sin la presencia de Marruecos

Madrid, 17 ene (EFE).- Felipe VI va a presidir este lunes en el Palacio Real de Madrid la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, en el que la principal ausencia va a ser la de la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, a la que el Gobierno del país magrebí llamó a consultas el pasado 18 de mayo. El acto con los embajadores y representantes de organismos internacionales se va a celebrar en el Salón del Trono (11.30 horas), con la presencia de la reina Letizia, del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y, como el pasado año, va a estar marcado por las restricciones sanitarias. Se espera que haya unos 130 invitados, entre embajadores y encargados de negocios, aunque en el Salón del Trono sólo va a haber unas 40 personas, entre ellos, los miembros del Gobierno y los embajadores de los países con los que España tiene una relación más estrecha. La embajadora marroquí regresó a Rabat debido a la crisis diplomática provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser ingresado en secreto en un hospital de Logroño con el visto bueno del Ejecutivo y de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González-Laya. A la ausencia de Benyaich en la recepción, a quien el Gobierno marroquí no ha puesto aún fecha para su regreso a Madrid, se une la de los embajadores de otros países relevantes para España. Es el caso de Estados Unidos y México, cuyos gobiernos ya han nombrado a sus nuevos representantes diplomáticos en España, pero no han entregado aún sus cartas credenciales al rey, por lo que no pueden estar presentes en la recepción de hoy. Tampoco estarán en el Salón del Trono con Felipe VI los embajadores de Cuba y Venezuela, cuyos puestos están vacantes, al igual que el de Afganistán. Como es habitual, además del rey va a intervenir el nuncio, Bernardito Auza, al ser el decano del cuerpo diplomático.