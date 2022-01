El Alajuelense del español Rudé comienza con buen paso en Costa Rica

San José, 16 ene (EFE).- El Alajuelense del entrenador español Albert Rudé comenzó este fin de semana con buen paso su participación en el Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica y comparte el liderato junto al Cartaginés, el Guadalupe y el San Carlos, tras dos jornadas jugadas a medias debido a los contagios de la covid-19 en los equipos. Tras no jugar en la primera jornada debido a los contagios de la covid-19, el Alajuelense debutó el sábado con un triunfo en casa por la mínima ante el aguerrido Guadalupe, conjunto que venía de ganar en el inicio del certamen. El solitario gol de Johan Venegas le dio al Alajuelense de Rudé los primero tres puntos en un partido que dominó y que pudo haber ganado con más solvencia. En el liderato del torneo y también con 3 puntos, se encuentra el San Carlos que este domingo se impuso claramente como visitante por 1-2 a un Saprissa con muchas bajas por lesión y por covid-19, que lució desdibujado y con poca profundidad. Un gran partido del extremo derecho Jeffrey Valverde, creador de las dos jugadas de gol, catapultó al San Carlos a una victoria sólida conseguida con las anotaciones Andrey Soto y de Marco Mena. El Saprissa, del entrenador español Iñaki Alonso, reacción al final del partido con un gol de David Guzmán, pero no pudo igualar el marcador. El Cartaginés es el otro equipo que suma una victoria en el torneo gracias a las anotaciones del cubano Marcel Hernández y de José Luis Quirós con las que superó este domingo al Pérez Zeledón, que se había puesto en ventaja con un tanto de Lucas Gómez. Tras dos jornadas aún no debutan en el torneo el Sporting, Guanacasteca, Jicaral y el Santos debido a los contagios de la covid-19 en los planteles. El Torneo Clausura se compone de una primera fase de 22 jornadas de la que los 4 primeros lugares se clasificarán a las semifinales. EFE dmm/msp