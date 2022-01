Ecuador convoca a un primer grupo de jugadores para enfrentar a Brasil

Guayaquil (Ecuador), 16 ene (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) proporcionó este domingo los nombres de un primer grupo de 11 jugadores convocados para integrar la selección nacional que se enfrentará el próximo 27 de enero a Brasil, en Quito, y cinco días más tarde a Perú, en Lima, por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022. "La selección empezará mañana, lunes, sus entrenamientos con 11 jugadores en 'La Casa de la Selección', en Quito, de cara a la próxima doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022", señaló la FEF en un comunicado. También agregó que "la nómina se completará a medida que los jugadores terminen sus compromisos con sus clubes y puedan sumarse a la concentración del equipo en la capital ecuatoriana". Entre los primeros convocados aparecen los porteros Pedro Ortiz (Emelec) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle). Asimismo, los defensas Xavier Arreaga (Seattle Sounders-EE.UU.), Byron Castillo (Barcelona), Romario Caicedo (Emelec), Luis Fernando León (San Luis-MEX) y Diego Palacios (Los Ángeles-EE.UU.). También los centrocampistas Alan Franco (Charlotte-EE.UU.), Sebastián Méndez (Orlando City-EE.UU.) y los atacantes Joao Rojas (Emelec) y Djorkaeff Reeasco (Liga de Quito). Si bien, la FEF no confirmó las bajas de Ecuador para la doble fecha, los clubes del defensa Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA) y Enner Valencia (Fernerbhace-TUR) confirmaron que, en el caso del primero dio positivo para covid-19, mientras que el segundo presentó síntomas de contagio, por lo que podrían quedar fuera de la convocatoria. El club Bragantino, de Brasil, también ha informado de que el defensa José Hurtado no se ha presentado a los entrenamientos del equipo, porque se encuentra con covid-19. Para el partido contra Brasil el técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, no contará con el defensa Byron Castillo por suspensión de un partido, pero podría reaparecer en el enfrentamiento ante Perú, en Lima. Alfaro ha convocado por primera ocasión al defensa Romario Caicedo, del guayaquileño Emelec. Ecuador ocupa al momento el tercer puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, con 23 puntos, seis más que Colombia y Perú, que le escoltan en el cuarto y quinto lugar.