CICR urge la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos en México

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este lunes que es un "imperativo humanitario" fortalecer el proceso de cooperación para la búsqueda e identificación de personas migrantes en México cuando se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición. "Responder a las necesidades de las personas migrantes desaparecidas y sus familias es un imperativo humanitario", subrayó en un comunicado Marlene Herbig, responsable del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México del CICR. El organismo destacó los avances de México en el tema como la creación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, la instalación de comisiones locales de búsqueda en todas las entidades del país, el establecimiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el desarrollo de un marco jurídico que reconoce los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. No obstante, dijo, pese a que en 2017 entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición (LGPD), todavía existen muchos retos. Recordó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se registran más de 96.300 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales un total de 7.449 fueron reportadas desaparecidas en 2021. Sin embargo, no existen cifras exactas sobre las personas migrantes que han desaparecido en territorio mexicano, aunque la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) estima que son más de 2.000, según el boletín. Mientras que datos del RNPDNO arrojan que al 16 de enero de 2022 hay 2.741 personas extranjeras, con diversos estatus migratorios, reportadas como desaparecidas en el país. El CICR recordó la importancia de crear mecanismos de cooperación internacional para favorecer la adecuada colección, registro e intercambio de información en los procesos de búsqueda e identificación de personas migrantes desaparecidas, así como fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda e Investigación. Todo esto aunado a desarrollar leyes locales y un mecanismo de seguimiento con la participación de las autoridades, familiares, sociedad civil y organismos internacionales. Además, destacó que existe un rezago en los servicios periciales para la identificación de personas fallecidas no identificadas. Por ello, pidió empujar la creación del Sistema Tecnológico de Información e Informática para tener bases de datos centralizadas en todos los niveles que permitan fortalecer procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y fallecidas y la creación de un Plan Nacional de Búsqueda. PERSISTE DESAPARICIÓN En el mismo tenor, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en un comunicado que pese a la LGPD y los "destacables" esfuerzos de algunos actores institucionales, "la gravedad del fenómeno de desaparición de personas persiste y continúa atormentando a miles de familias en México". Señaló su preocupación por la falta de coordinación y colaboración por parte de las fiscalías estatales, además de la ausencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Fosas y que no se haya emitido aún el Programa Nacional de Exhumaciones. Aunado a ello, dijo, la impunidad en estos casos "es casi absoluta", lo que favorece la reiteración de estos "graves delitos". Ante ello, hizo un firme llamado a las fiscalías del país a cumplir con la ley. "Solo con la debida y cabal implementación de la Ley General, sumado a otros esfuerzos y acciones tangibles que fortalezcan las estructuras institucionales, normativas y de política pública, es que México estará en capacidad de avanzar hacia la erradicación de la desaparición de personas", apuntó. EFE csr/mqb/jrh