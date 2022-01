Chiquis y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Chiquis (@chiquis) causó furor en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 810.701 interacciones entre sus followers.

Trabajamos pero también sabemos cómo divertirnos #TeamThrive ✨ I love you guys @ominoemi @tonywonderhandsss @sirrickky @landoslays @makeupbygilly missing @richardbulltoro 🎥: @jonuelcabrera te quiero bebe! #LosOvarios #ConDiosTodo





A que no sabían que soy una chingona en el accordion 🤪 When you wanna be as good as @soyellicenciado 🪗🥺🤣👌🏼





Feliz Navidad a todos 🎄❤️ Enjoy 50% off our bundles on @beflawlessskin & @beflawlesscosmetics 😘 📷: @francisbertrand





I can’t thank God enough for such a beautiful Christmas spent snowed in a cabin with people I love and enjoy being around. We were definitely missing @mighk_rivera and #LunaBear, JJ and Jaylah very much, but thank goodness for FaceTime! We made it work and made the best of it. 🎄🎁🤍🙏🏻 #Christmas2021 #ConDiosTodoSinElNada #GodIsGood #FamilyTime

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».