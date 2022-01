Ante Budimir intenta mejorar sus registros en la segunda vuelta

Pamplona, 17 ene (EFE).- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir, que marcó frente al Cádiz su segundo gol de la temporada, tratará de prolongar este miércoles su racha positiva de cara al gol frente al Celta para confirmar que es un jugador de segundas vueltas. Budimir centra sus esfuerzos en mejorar sus registros, después de que el año pasado despegara en la segunda vuelta y terminara erigiéndose en el mejor jugador del equipo. Este lunes, el futbolista croata se ha quedado sobre el césped de Tajonar una vez que el resto de compañeros han finalizado el entrenamiento. El ex del Mallorca ha ensayado remates a portería con Javi Martínez y Kike Barja como encargados de poner los centros que el espigado jugador ha tratado de convertir en tantos después de que las lesiones y la falta de puntería no le han permitido firmar hasta la fecha una campaña que haga ver baratos los 8 millones de su traspaso. Los ánimos y el seguimiento de Arrasate con el número 17 rojillo son constantes y no duda en corregir un mal golpeo del delantero durante los entrenamientos con el objetivo de que su hombre gol enganche buenas actuaciones en las próximas jornadas que le liberen de la presión que tiene su tarea. Consciente de la importancia de Budimir en el juego de su equipo, el técnico mima a su pupilo a un día de viajar a Vigo en lo que podría ser su tercer partido consecutivo de inicio. La confianza del entrenador será clave a la hora de que sea un titular habitual en los onces que el equipo ofrece una hora antes de comenzar sus partidos y por ahora se encuentra a 9 goles de igualar los 11 del pasado año en el campeonato doméstico. Osasuna por su parte afronta una semana complicada con dos salidas a domicilio ante el Celta y el Granada, rivales que comparten las mismas metas que los navarros y que llegan a estos duelos con la necesidad de victoria tras no conseguir los tres puntos en sus últimos partidos. EFE 1011911 le-rr/arh