Alexia Putellas completa el círculo con el The Best a la mejor jugadora

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, ha sido galardonada con el The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2021, premio que añade al Balón de Oro que ganó a finales de noviembre. La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno. Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards. En esta ocasión, como en el Balón de Oro, superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea inglés, con lo que es la primera futbolista española -tanto en categoría masculina como femenina- que obtiene The Best. Putellas, que se declaró "muy feliz", quiso agradecer especialmente a todas sus compañeras, porque "esto es de todas". "Sin duda esto va a hacer que sigan con la misma motivación o más para este año. Espero que tengamos otra vez muchísimo éxito", apuntó. "En España hay muchísimo talento", aseveró la barcelonista, quien apuntó que "lo que hacía falta era trabajar y tiempo porque esto no es fruto de meses ni de días. Es por muchos años de trabajo". EFE jap/ism