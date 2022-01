(Agrega el nombre del embajador alemán en el cuarto párrafo) Kiev, 17 ene (EFE).- Alemania hará "todo lo posible" para evitar una mayor escalada de la tensión en torno a Ucrania y utilizará todos los medios diplomáticos para ello, prometió hoy la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, durante su primera visita a Kiev. "Haremos todo lo posible para evitar una mayor escalada de esta crisis y utilizaremos todos los medios diplomáticos para ello", dijo Baerbock en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba. La titular de Exteriores alemana reiteró que la Unión Europea (UE), la OTAN y el Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) coinciden en que una agresión rusa contra Ucrania tendrá "un gran coste" para Moscú, tanto político como económico. Por otra parte, indicó que la posición "restrictiva" de Berlín con respecto a los suministros de armas a Ucrania no ha cambiado. Antes de su visita a Kiev, el embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, solicitó revertir dicha política. "Lo que se dijo hace dos semanas y hace varios meses no ha cambiado", dijo la ministra alemana. Kuleba, a su vez, indicó que Ucrania y Alemania trabajan juntas para organizar una nueva cumbre en el formato de Normandía, que incluye además a Rusia y Francia, a fin de avanzar en el arreglo de la crisis ucraniana. "Nuestro objetivo común es un funcionamiento eficiente del formato de Normandía y la convocatoria de una cumbre", dijo Kuleba. "Ucrania y Alemania están comprometidas con una solución diplomática del conflicto y agradezco al nuevo Gobierno alemán su posición activa y sus esfuerzos para que Rusia vuelva a la mesa de negociaciones", agregó. Kuleba subrayó que Ucrania ha implementado los acuerdos de París, firmados durante la última cumbre de los líderes del Formato de Normandía en 2019. "Si lo analizamos, veremos que Ucrania ha implementado su parte y Rusia, no", dijo Kuleba. En su opinión, "Ucrania ha hecho más que suficiente para que las negociaciones avancen. Nuestra postura es muy constructiva, pero lamentablemente no existe una posición constructiva recíproca de la parte rusa". Durante su primer viaje a Ucrania tras asumir el cargo el año pasado, Baerbock se reunirá hoy también con el presidente de este país, Volodímir Zelenski. Mañana, la diplomática viajará a Moscú para abordar la crisis ucraniana y otros asuntos de actualidad con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Antes de partir a Kiev y Moscú, Baerbock dijo que Berlín quiere un "diálogo serio" con Moscú que aporte mayor seguridad a todos en Europa. Además, advirtió que Alemania no dudará en reaccionar si "Rusia opta por la vía de la escalada". EFE ot-aj/io/rml/jac (foto)