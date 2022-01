Alcaraz: “Es bueno que los mejores te vean como un rival cercano”

Melbourne (Australia), 17 ene (EFE).- El joven murciano Carlos Alcaraz (31) aseguró hoy que es muy importante que los mejores jugadores del circuito le consideren un rival cercano después de su cómoda victoria en primera ronda del Abierto de Australia ante el chileno de la fase previa Alejandro Tabilo. “El año pasado me asenté en el circuito como uno de los mejores y es muy bueno que los jugadores te vayan conociendo”, aseguró tras debutar en Grand Slam como cabeza de serie. “En la pretemporada estás entrenando mucho pero también tienes tiempo para estar con la familia. Aproveché para sacarme el teórico del coche”, explicó en alusión a su decisión de no jugar ningún torneo preparatorio y proseguir con su pretemporada en España. “Me he sorprendido hoy a mí mismo porque siempre cuesta adaptarse al ritmo de la competición”, añadió el murciano que se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Dusan Lajovic. “Es un gran jugador. Voy a tener que estar muy concentrado con lo que tengo que hacer”, concluyó. EFE jcs/gcf