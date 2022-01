Alcalde de Messina dimite por súper pase covid para cruzar canal de Sicilia

Roma, 17 ene (EFE).- El alcalde Messina (sur de Italia), Cateno de Luca, dimitió este lunes de su cargo para protestar por la imposición del certificado sanitario reforzado para poder viajar en los ferry que comunican la península italia con la isla de Sicilia, tras pasar la noche en una tienda de campaña en el puerto como forma de denuncia. De Luca envió su carta de dimisión al presidente del consejo comunal, al tiempo que anunció su intención de presentarse las próximas elecciones regionales y convertirse así en el "alcalde de Sicilia" después de que el Gobierno italiano haya establecido la obligatoriedad del "super green pass", que se obtiene con la vacunación o tras haber superado la enfermedad. "Estamos secuestrados por el Estado", pero "no me muevo hasta que obtenga una respuesta", ha asegurado el alcalde desde el muelle del que parten los barcos hacia la península en las redes sociales, donde ha pedido al ministro de Sanidad, Roberto Speranza, que "corrija de un plumazo este error normativo". Su protesta en la tienda de campaña es "pacífica", sin bloqueos, pero se muestra "dispuesto a alzar el nivel de la protesta" si no llegan noticias de Roma, aunque sus críticas no se limitan al Gobierno central, sino que también se dirigen al presidente regional, Sebastiano Musumeci. "Te toca a ti asumir una posición ante la actuación del Estado que está anulando nuestra autonomía y relegando a un segundo plano la sangre derramada para obtener nuestro estatuto especial", aseguró Desde el pasado 10 de enero se exige el certificado sanitario reforzado para poder acceder a los medios de transporte, además de a hoteles, ceremonias y festivales. Previamente ya eran necesario para el ocio y para consumir en el interior de bares y restaurantes. EFE mr/pddp (foto)