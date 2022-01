ACTUALIZA 1-Toluca remonta y golea a Santos Laguna en México

(Actualiza con citas y partido)

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - Toluca remontó el domingo un marcador adverso y goleó 3-1 a Santos Laguna en la segunda jornada del torneo Grita México C22 con tantos de Daniel Álvarez, del uruguayo Leonardo Fernández y del brasileño Diego Rigonato.

En el otro partido del domingo, Pachuca venció 2-1 a Guadalajara con goles de Víctor Guzmán y del defensor Gilberto Sepúlveda en su propia portería. Para el equipo derrotado descontó Ángel Zaldívar.

"Hoy les pedí mucho que la actitud tenía que prevalecer, el equipo demostró que tiene ganas y deseos. Nos vamos acercando poco a poco a lo que busco, a que seamos un equipo ordenado e intenso, nos va a costar mucho pero mientras vea la disposición de los jugadores siempre estaremos para ir sumando y haciendo las cosas mejor", dijo el director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, los "Guerreros" de Santos Laguna abrieron el marcador a los 22 minutos cuando el ecuatoriano Ayrton Preciado remató de volea en el área chica un largo centro enviado desde el sector derecho.

Toluca empató a los 41 minutos por conducto de Álvarez, quien definió con un potente disparo después de que el portero Carlos Acevedo rechazó un remate del brasileño Camilo Sanvezzo.

Los "Diablos Rojos" remontaron a los 56 minutos cuando Fernández remató en el área chica un centro enviado por Sanvezzo desde el sector derecho.

El equipo dirigido por Ambriz metió el tercer gol a los 80 minutos con un potente disparo de volea de Rigonato dentro del área.

"Me gusta ganar, me contrataron para tener la responsabilidad de ir por un campeonato, lo sé y lo asumo, pero esto es el día a día. El trabajo lo vence todo y sobre eso me baso, y voy a intentar lograr hacer de Toluca un equipo que sepa a lo que juega y que sepa cómo sacar resultados a favor del club", apuntó Ambriz.

El partido entre Mazatlán y América se reprogramó para el 16 de febrero debido a que se le está realizando mantenimiento a la cancha del estadio Kraken, sede de Mazatlán.

El sábado, el actual campeón Atlas se presentó en el torneo con un triunfo de 1-0 ante Atlético de San Luis. Los "Rojinegros" del Atlas no tuvieron acción en la primera jornada con la finalidad de que tuviera más días de descanso después de haber disputado la final del torneo anterior el 12 de diciembre.

En los otros partidos del sábado, Puebla venció 2-0 como visitante a Tigres UANL, Cruz Azul ganó 1-0 a Bravos de Ciudad Juárez, mientras que Tijuana y León empataron 1-1.

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM ganó el viernes 3-1 como visitante a Querétaro y Monterrey goleó 4-0 en su visita a Necaxa. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)