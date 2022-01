102-125: Nuevo triple-doble de Jokic no fue suficiente ante Mitchell y Jazz

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- El pivot serbio Nikola Jokic logró su noveno triple-doble de la temporada, pero esto no fue suficiente para evitar que sus Denver Nuggets cayeran derrotados por 102-125 frente a los Utah Jazz, liderados por su estelar Donovan Mitchell, este domingo en la NBA. Jokic, actual Jugador Más Valioso de la NBA, registró 25 puntos, 15 rebotes y 14 asistencias, para ser el líder indiscutido de los Nuggets, sumando su segundo triple-doble en noches consecutivas. El pivot serbio, quien lanzó de 18-10 desde el campo, incluyendo dos triples en cinco intentos, con el triple-doble de este domingo, alcanzado ante los Jazz, contabiliza 66 en su carrera en la liga, siendo el cuarto que más rápido alcanza esta cantidad en la historia de la NBA. Mitchell, a pesar de haberse metido en problemas de falta, al cometer dos en los primeros cinco minutos del encuentro, mantuvo la estabilidad de su juego y como de costumbre sacó su habilidad ofensiva para concluir con 31 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, para ser el líder encestador de los Jazz. El pivot francés, Rudy Gobert, fue otro que tuvo una gran actuación por los ganadores, al anotar 18 unidades y recuperar 19 rebotes, siendo un factor importante en ambos lados de la cancha. El conjunto de Denver, contó además con Aaron Gordon, quien concluyó con 20 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras el argentino Facundo Campazzo, se fue con dos tantos, un rebote y una asistencia en casi 19 minutos en cancha. El Jazz suena mejor en la primera mitad Los Nuggets iniciaron el encuentro con una corrida 8-0 en los primeros dos minutos y medio del partido y se mantuvieron 15-8 en los primeros cuatro, con Aaron Gordon llevando la voz cantante, con nueve unidades. Los de Utah, que tuvieron a su estrella Donovan Mitchell con problemas de falta, al cometer dos en los primeros minutos del juego, respondieron con una corrida 8-3, que lideró la combinación de Bojan Bogdanovic y Rudy Gobert, acercándose en el marcador 16-18. Desde este punto, Jordan Clarkson tomó las riendas de los Jazz anotando 12 unidades, al encestar 3-4 desde la línea de tres puntos, entre ellos un triple cuando restaban 1.3 segundos para terminar estos primeros 12 minutos del partido, dándole la ventaja 33-37 a los dirigidos por Quin Snyder. En el segundo cuarto, los de Utah continuaron mostrando un efectivo ataque, distribuido por Mike Conley, en el que desarrollaron una corrida 12-3 en los primeros cinco minutos de este tiempo, en el que se vio a Jokic y otros jugadores de Denver reclamar faltas a los árbitros. Con el marcador 38-47, Jokic entró nuevamente en acción, anotando dos puntos, luego asistiendo a Monte Morris para un disparo de tres puntos y a Gordon para dos puntos en la pintura, para acercar a su equipo (45-49). Tras una clavada de Gordon, los de Denver se acercaron por dos puntos (53-55), pero apareció Mitchell anotando un triple que, fue seguido por otro disparo de dos puntos de Bogdanovic, que volvió a despegar a Utah en el marcador. La primera mitad del juego terminó con ventaja de 10 puntos (58-68) para los de Utah, liderados por 15 puntos de Mitchell y 13 de Bojan Bogdanovic. En esos primeros 24 minutos de acción Jokic ya enfilaba su segundo triple-doble consecutivo, al acumular 18 puntos, con seis rebotes y seis asistencias, siendo secundado por Gordon, quien hasta ese momento sumaba 16 unidades. Lucha por regresar Ya en el tercer tiempo del partido, los Nuggets se negaron a salir de la contienda por el triunfo y con un Jokic, en plan más de distribuidor y defensor, que ofensivo, sumando cinco puntos, cinco asistencias y cinco rebotes, jugando los 12 minutos del cuarto. En este los Nuggets ejecutaron una corrida 21-7 y los dirigidos por Mike Malone, tras una bandeja de Will Barton, quien recibió una falta en la jugada y encestó el tiro libre, tomaron la delantera (81-80), cuando restaban 3:27 por jugar. Luego del empate, ambos equipos se mantuvieron en un intercambio de canastas y lideratos, que culminó cuando Mitchell, tomó el balón y anotó los últimos cuatro puntos del tercer tiempo, para dejar delante (88-91) al conjunto de Utah. Los alcanzó el cansancio Al iniciar el último cuarto del partido, los Nuggets, evidentemente desgastados por el esfuerzo de un duro tercer cuarto, factor que se sumó a sus partidos en noches seguidas, no pudieron seguirle el paso a los Jazz, que arrancaron con un rally 11-0, que puso prácticamente en el suelo las aspiraciones de los de Denver, que fueron superados ampliamente (34-14) en estos últimos 12 minutos, que definieron el encuentro. Con esta victoria (102-125) los Jazz toman una bocanada de oxígeno, dejando atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas. EFE hr/ga