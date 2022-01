Belgrado, 16 ene (EFE).- En una primera reacción a la expulsión del tenista Novak Djokovic, número de uno del mundo y no vacunado contra el coronavirus, la prensa serbia habla este domingo de un "escándalo" y de una "vergüenza" sin precedentes en el deporte internacional. "Escandalosa decisión de la corte: A Novak lo echan definitivamente de Australia!!, titula el diario serbio Telegraf, mientras que Kurir habla de "La mayor vergüenza en la historia del deporte". "Bajeza y vergüenza" comenta en su título el diario Vecernje Novosti, "Djokovic ha mostrado una vez más su grandeza: "Estoy decepcionado"!" informa Sportski zurnal, y "Alo" estima que se trata de una "Vergüenza tal no se recuerda: ¡Djokovic tendrá que abandonar Australia!". Al mismo tiempo que condenan la decisión de los jueces y de los políticos australianos, los diarios serbios destacan la noble reacción de Djokovic. El tenista había intentado entrar en el país con un permiso especial sin haberse vacunado contra el coronavirus y habiendo proporcionando datos contradictorios durante el procedimiento, lo que desencadenó una disputa judicial con las autoridades migratorias de Australia que duró once días. Australia viene aplicando durante la actual pandemia una de las políticas más restrictivas contra la covid-19. EFE vb/jk/ig