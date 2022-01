Madrid, 16 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Casademont Zaragoza, admitió estar "enfadado, disgustado y decepcionado" tras caer en la pista del Real Madrid (94-69) y consideró que no hay excusas que justifiquen el comienzo "totalmente descorazonador" de su equipo, que se vio arrollado desde el salto inicial y pagó cara su falta de concentración ante el líder de la Liga Endesa de baloncesto. "Hemos empezado el partido sin tono. Llevar días sin competir nos ha afectado pero es inexcusable como hemos empezado porque sabríamos que habría dificultad. Hemos cometido muchos errores de concentración, de foco, de intensidad...", resumió el técnico del equipo maño, que lamentó no haber sido capaz de lograr que sus jugadores afrontasen el choque con la mentalidad adecuada. "El inicio ha sido totalmente descorazonador -continuó- hemos empezado horribles y los que han salido en rotación también horribles, luego (Adam) Waczynski y (Omar) Cook han entendido la forma de leer el partido. Tenemos que entender que no se puede empezar como hemos empezado. Si perdemos 21 balones pocas cosas hay que decir (...) Cada uno tiene que dar una respuesta adecuada y yo el primero". A su juicio, se trata de un tema más mental que hay que intentar corregir. "Tras tantos días sin jugar, no estamos encontrando la mentalidad adecuada, es un tema mas mental pero ¿dónde vamos a corregirlo si no es entrenando? En eso estamos, tenemos que buscar una respuesta y el primero, yo", concluyó. EFE asc/arh