Marco Asensio lamenta su ausencia en la final

Madrid, 16 ene (EFE).- Marco Asensio lamentó su ausencia en la final de la Supercopa de España que el Real Madrid disputa este domingo en Riad ante el Athletic Club, a causa de una lesión muscular que sufrió en la primera parte de las semifinales en el clásico ante el Barcelona. Las pruebas médicas a las que se ha sometido Asensio confirmaron su dolencia muscular. "En la primera parte de la semifinal contra el Barcelona sufrí un problema muscular que después de las pruebas realizadas, lamentablemente, me impedirá estar hoy para jugar", reconoció en su cuenta oficial en redes sociales el jugador madridista. Desde que fue sustituido en la segunda parte del clásico sabiendo el problema muscular que sufría, Asensio ha intentado recuperarse a marchas forzadas con los fisioterapeutas del club en Riad sin éxito. "He tratado de apurar al máximo para poder llegar pero a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible", lamentó Asensio, que apoyará al Real Madrid sin poder participar en la final. EFE rmm/lm