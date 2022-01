Las últimas 5 fotos de Amparo Grisales que están arrasando en su cuenta de Instagram

Amparo Grisales (@agrisales333) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posts de historias y fotografías, lograron más de 15.250 interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares:





Mis hermanas ….!!! Mis sobrinos…!!! 💕💕❤️❤️❤️🎄🎄🤶🤶💃💃 Carlos Fernando, Gustavo Adolfo, Luz Marina y Patty!! @patgrisales @grisalescarlos @ggrisales Faltan l@s que están en Canadá -Mexico Cartagena!! #familia #compartir #amor Qué falta nos haces MAMI.extraño todo de ti…!!! Recordando siempre a los que ya no están….pero que siempre estarán en nuestros corazones …!!!🙏💕(Mamà- Papá -Hermano….Tanguito)





ESTE FIN DE AÑO….un buen plan….!! “EL “PASEO 6”🎬🎬🎬 Solo en cines!!





FELIZ 2022 AMIG@S DESDE MI CORAZÓN ♥️….qué todo lo maravilloso armonioso y saludable me los encuentre … los abrace y no los suelte….!! LOS ENVUELVO EN EL PODER DEL AMOR DIVINO…!! SALUD AMOR SABIDURÍA ….Y MUCHAS BENDICIONES LLENAS DE PROSPERIDAD MAGIA Y LUZ.!!!…!💫💫⭐️⭐️⭐️💕💕💕🙏🙏🙏 @casalolacartagena





FELIZ NAVIDAD MI ADORADA FAMILIA COLOMBIANA!!!!🎄🎄 🎅🏼🤶🎅🏼🤶 Me acompañan de PASEO? “ EL PASEO 6” EXCURSIÓN DE 11…!!🎬🎬💕💕💃 Y ahí les va la ABUELA…!!! Porque la suerte de la ABUELA las de 11 la desean.!! YA EN TODOS LOS CINES DEL PAIS …!!! @dagogarciaprod @rodrigotrianadirector @srta.maiparamo @carlos andres @cinecolombia @¡honatoro @chichilanavia @rafaellamusik @megumihasebep @el_mindo @julianfranco cardona @andyoficial @michell_orozco0 @crisrianduque @mayesandm #elpaseo6 #cine #comedia #superproduccion #sanandresisla #talentopuro





👏👏🐾🐾🐾Gracias WILLIAM CORTÉS por la labor tan hermosa en su “Granja Dejando Huella” @granjacaninadejandohuella Los peludos rescatados y rehabilitados cada vez están más lindos y amorosos!! Gracias al Dr. GUILLERMO FORERO y a su Clínica DINGO”s por ayudarme siempre en esta labor de rescate con sus cuidados y esterilizaciones… eres el mejor …!!🐶🐯🐺💕💕💋💋 Esperando que la justicia no se quede en bla bla bla con sus leyes …y las hagan cumplir en defensa de los animales…!! CASTIGO SEVERO A LOS MALTRATADORES…!!! NO AL ABANDONO …!!! Qué pasó con los perros de VIGILANCIA? No que los iban a sacar de la ESCLAVITUD de oler monóxido todo el día? LIBEREN A LOS PERROS DE VIGILANCIA YA…!!!🆘🙏🙏 #alzalavozporlosquenotienenvoz #noalmaltratoanimal #noalabandono #adoptaydalesamor 🐾🐾🐾🐾🙏🙏

Amparo Grisales Patiño de Tessarolo (19 de setiembre de 1956, Manizales) es una actriz y modelo colombiana.

También llamada la 'diva' de la televisión, inició su carrera en los años 70, llamando la atención por su romance con el actor mexicano Jorge Rivero y luego sus furtivos romances con Julio Iglesias. En los años 1980, a la par de su actuación en varias telenovelas, como El Gallo de Oro Tuyo es mi Corazón junto al cantante y actor Carlos Vives, "Maten al león" y cintas colombiana como La Virgen y el Fotógrafo, también fue parte de varias campañas publicitarias.

En los años 1990 apareció en la telenovela colombiana En cuerpo ajeno, escrita por Julio Jiménez. En 2013 publicó su primer libro titulado Mi cuerpo consciente, donde revela todos sus secretos de belleza y vida sana. En el año 2016 lanzó su segundo libro Mi sabia naturaleza una guía para llevar una vida totalmente saludable con las propiedades de las hierbas y plantas.