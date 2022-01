La mano de Yeray, la insistencia de Raúl García

Ramón Orosa Riad, 16 ene (EFE).- Así jugó el Athletic Club ante el Real Madrid (0-2) en la final de la Supercopa de España disputada en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí). UNAI SIMÓN (6): Batido. No pudo hacer mucho en el disparo de Modric que significó el 0-1. Una mala salida y mucha tranquilidad en la primera parte, en la que detuvo a Casemiro un disparo con mucha intención al primer palo. En el penalti le cazó la intención a Benzema y casi también el balón. Pero la pelota acabó en la red. Se le echó de menos una de esas paradas que salvan goles cantados. Pudo ser la del penalti, pero no. DE MARCOS (6): Entregado. De banderín a banderín por su banda, ni tuvo problemas con Vinícius en su campo ni dejó de ayudar a Berenguer y a Nico Williams, y de estirar el campo en el del rival. Aunque poco fino con el balón. Encadenó su sexto partido seguido de Supercopa jugando los 90 minutos. YERAY (6): Desafortunado. Muy firme y hasta con buen manejo de balón sin perder su bravura habitual. En la jugada del penalti tuvo un poco de mala suerte porque no esperaba ahí el balón. Pero levantó demasiado el brazo y además lo alejó también demasiado del cuerpo. Más mala suerte que error, que también. ÍÑIGO MARTÍNEZ (8): Firme. Otro tanto que Yeray, aún sin encontrar ningún remate en la estrategia ofensiva, en la que este año está brillando. Pero estuvo imperial en defensa, en la línea de toda la temporada. Estrelló una falta en la barrera y le faltó un buen cabezazo en el área rival. BALENZIAGA (6): Sobrio. En la línea de firmeza de sus compañeros para frenar a un Madrid que se adelantó antes del descanso en una jugada aislada. A pesar su buena labor incluso en campo rival, que iba a entrar Yuri en su lugar con el 2-0 estaba claro. BERENGUER (5): Peleón y desacertado. Tan entregado como falto de acierto. No quiso dejar nunca solo a De Marcos con Vinícius. Sustituido tras el descanso por Nico Williams en un cambio cuya única duda era si iba a ser de inicio o ya con el partido empezado. ZARRAGA (6): Mejorado. Mejor que en la semifinal y asumiendo galones con balón para ayudar a Muniain en la creación de juego. Fue sustituido a la hora de partido en otro cambio cantado. Quizás con mas partidos, se hubiese quedado en el campo para aprovechar su mayor intención ofensiva que Dani García. DANI GARCÍA (6): Casó bien con Zarraga, aunque a ambos, o a cualquier otro compañero, se les echó en falta en el 0-1 con Modrid, que disparó muy liberado. Completó el partido y acabó amonestado, Aunque así, de los mejores de su equipo en el torneo. MUNIAIN (5): Insistente. Intentó buscar algún resquicio en la ordenada defensa blanca, pero no encontró ninguno. Todos los balones es ataque pasaban por él, pero con su equipo sin desmarques y muy preocupado por las pérdidas. Fue relevado en el minuto 81 y con 2-0 en contra. SANCET (6): Participativo. Cogió más balón que en semifinales, pero la defensa del Madrid no se descuidó en ningún momento. Aún así fue el más activo en la zona de peligro ante Courtois. Relevado tras el 0-2, quizás cuando parecía más necesario en el campo. Marcelino no se animó a retrasarle al doble pivote cuando su equipo necesitaba creación, jugadas y gol. IÑAKI WILLIAMS (5): Desaparecido. Poca presencia. En su aparición más destacada, en el tramo inicial, su remate lo rebañó con el brazo Alaba antes de apoyar ese brazo en el suelo en la caída. Ya no tuvo más. Su primer trofeo con su hermano en el campo tendrá que esperar. ... NICO WILLIAMS (7): Chisposo. Salió tras el descanso, intentó cosas y alguna le salió. Una falta que provocó en la línea de medios, que Íñigo Martínez mandó a la barrera y un mano con su defensor por la izquierda del que sacó un buen centro. VESGA (7): Ordenado. Salió en el triple cambio y en la línea de sus compañero de línea. Con él en el campo, probablemente por el 0-2 del marcador, el Athletic llevó la iniciativa. RAÚL GARCÍA (8): Rematador. Fue el mejor arma ofensiva de su equipo en la media hora que estuvo en el campo. Aunque falló el penalti en el minuto 88 que pudo haber dado vida a su equipo en unos minutos finales en los que estuvo en superioridad numérica. En un partido sin remates de sus compañeros, cazó hasta seis, uno cada cinco minutos. Pero no marcó y dejó en nada su buen trabajo. YURI (7): Profundo. Estaba claro que iba a entrar con 0-2 y su equipo o notó para dar profundidad a su equipo por la banda y enganchar buenos. Lo hizo pero no era el día del Athletic. SERRANO (7): Atrevido. Estuvo 13 minutos en el campo, mostró desparpajo y hasta tiró a portería. Que para un chaval aún en edad juvenil no es poca cosa. EFE ro/jl (foto)