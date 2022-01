Kamara aplaza la clasificación de Costa de Marfil

(Actualiza con información del Argelia-Guinea Ecuatorial en el primer párrafo y a partir del séptimo) Redacción deportes, 16 ene (EFE).- Con un tanto del delantero Alhaji Kamara en el tiempo añadido, Sierra Leona frenó la clasificación matemática para los octavos de final de Costa de Marfil tras empatar 2-2 y quedarse con cuatro puntos en la cabeza del grupo A uno por encima de Guinea Ecuatorial, que derrotó al vigente campeón, Argelia (0-1). Sierra Leona amargó la fiesta a Costa de Marfil, que durante muchos minutos celebró un hipotético pase a la siguiente ronda para unirse a Camerún, Nigeria y Marruecos en octavos. Kamara echó un jarro de agua fría encima de uno de los favoritos por los nombres de algunos de sus jugadores: Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), Franck Kessié (Milan), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) o Wilfried Zaha (Crystal Palace). Todos jugaron desde el inicio y, muy pronto, a los doce minutos, se encontraron con un penalti que desperdició Kessie. Sin embargo, poco después, Haller no falló y adelantó en el marcador a Costa de Marfil, que bajó los brazos y en los primeros minutos del tiempo añadido sufrió el primer golpe de Kamara. El delantero del Randers danés firmó un golazo tras romper la red de la portería de Costa de Marfil con un zurdazo inapelable. Pepé, a falta de algo menos de media hora, se encargó de reaccionar para Costa de Marfil, que volvió a adelantarse en el marcador con un disparo desde el borde del área del jugador del Arsenal. Pero Kamara no había dicho su última palabra. En el minuto 94, se erigió como el héroe de Sierra Leona y, tras aprovechar un error de Badra Ali Sangare, empató para amargar la fiesta que ya preparaban sus rivales y mantuvo el sueño de una selección que jamás ha pasado la fase de grupos y tendrá la opción de conseguirlo en la última jornada. Por detrás de Costa de Marfil se colocó Guinea Ecuatorial, que derrotó a Argelia 0-1 con un tanto de Esteban Obiang en el tramo final del duelo. El vigente campeón dominó varios tramos del choque, pero no fue capaz de aprovechar sus ocasiones. Pudieron marcar Riyad Mahrez, Youcef Belaili en dos ocasiones y Aissa Mandi, pero entre la falta de puntería y el portero Jesús Owono, el marcador no de movió para el cuadro argelino. Obiang sí marcó y Argelia, contra las cuerdas, se enfrentará en un partido a vida o muerte contra Costa de Marfil en la última jornada. En el grupo F, después de dos jornadas, todas las selecciones, menos Mauritania, tendrán opciones hasta el final. De momento, Gambia y Mali, que empataron este domingo (1-1), lideran las quinielas tras ocupar los dos primeros puestos de la tabla con cuatro puntos, mientras que Túnez, es la aspirante después de sumar su primera victoria frente a Mauritania (1-0). Un par de penaltis en el tramo final del partido marcaron el enfrentamiento entre Gambia y Mali, que se marcharon del Limbe Stadium con un punto cada uno. Ambos se repartieron el dominio de cada parte y al final solo pudieron marcar desde los once metros. Durante todo el duelo, Mali llevó el peso del partido y de las ocasiones. Gambia sólo tuvo una clara en las botas de Musa Barrow, que se encontró con el larguero tras un buen disparo desde el borde del área. Gambia no lució mucho más salvo el penalti con el que firmó el empate, mientras que Mali también se topó con el palo en un intento de Ablie Jallow y, ya en la segunda parte, con las intervenciones del guardameta Modou Jobe, que frenó un disparo de Adama Traore desde el borde del área y una falta lanzada por Amadou Haidara. Sin embargo, Jobe, en el minuto 79, no pudo detener un penalti transformado por Ibrahima Kone que daba una justa victoria a Mali. Durante veinte minutos rozó la clasificación a octavos, pero en el 90, Musa Barrow, deshizo la justicia y empató desde los once metros para dejar a Gambia al borde de la historia en su primera participación en una Copa África. Después, Túnez arregló su mal inició en la competición. Perdió en su estreno 0-1 con Mali y debía ganar a Mauritania, que también tenía la urgencia de sumar algún punto para no caer eliminada. Túnez, superior, se llevó el gato al agua tras firmar una buena primera parte. En ella, encarrilaron el duelo en los primeros diez minutos. Hamza Mathlouthi, con un buen derechazo, y Wahbi Khazri, tras revolverse dentro del área, dejaron sentenciada a una selección bastante inferior que acabó goleada en la segunda parte. Khazri, el hombre del partido, se lució con una pared espectacular tras la que marcó el 3-0 y, un minuto después, en el 65, Seifeddine Jaziri, a pase de Kahzri, resolvió un mano a mano frente al portero Babacar Diop. La última jornada será apasionante en el grupo F. Túnez, enfrentará, con un punto menos, a Gambia, mientras que Mali se jugará su clasificación ante la única selección eliminada: Mauritania. EFE jjl/apa