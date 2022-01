Jokic y Siakam apagan el brillo a LeBron y Giannis; Harden responde para Nets

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- Nikola Jokic y Pascal Siakam apagaron el brillo de LeBron James y Giannis Antetokounmpo, la liderar con triples-dobles a sus equipos, mientras James Harden toma la batuta tras salida de Kevin Durant por molestias, en la jornada de este sábado en la NBA. Nikola Jokic hizo valer su condición de actual Jugador Más Valioso de la NBA y concluyó con un triple-doble de 17 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, para encabezar la victoria de los Denver Nuggets 133-96 sobre LeBron James y Los Angeles Lakers. El pívot serbio anotó siete de sus 12 lanzamientos de campo, entre ellos de 1-2 desde el triple. El base argentino Facundo Campazzo, estuvo en cancha 26 minutos, en los que anotó nueve puntos, dio cinco asistencias y tomó tres rebotes. LeBron James, como de costumbre, fue la máxima figura de los Lakers en el partido al anotar 25 puntos, con nueve rebotes, siendo acompañado por Russell Westbrook, quien registró 19 unidades. BUCKS 96- RAPTORS 103 Pascal Siakam respondió de manera contundente, logrando un triple-doble ante el Jugador Más Valioso de la pasada final de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y lideró la victoria de los Toronto Raptors (96-103) ante los Milwaukee Bucks. Siakam anotó 30 puntos, lanzando de 11-20 desde el campo, yéndose perfecto en tres intentos de triples, a lo que añadió 10 rebotes y repartió seis asistencias. OG Anunoby fue la segunda espada de los Raptors, sumando 24 puntos y ocho rebotes, para el equipo canadiense. Giannis mostró, una vez más, la fortaleza de su juego en cancha, encestando 30 unidades, las cuales adornó con seis rebotes y cuatro asistencias. La “Bestia Griega”, como es conocida la estrella de los Bucks, encestó los 17 lances que realizó en el encuentro. Khris Middleto terminó con 16 unidades, en un partido donde solo encestó 3 de 12 intentos de campo. NETS 120 – PELICANS 105 James Harden tomó la responsabilidad de guiar a los Brooklyn Nets, en un partido en el que Kevin Durant tuvo que abandonar el juego, debido a un esguince en la rodilla izquierda. Harden anotó 27 puntos y repartió 15 asistencias para ser el factor clave en la victoria de los Nets 120-105 sobre los New Orleans Pelicans. Durant estuvo en cancha por 12 minutos, en los que anotó 12 puntos, antes de abandonar el encuentro por lesión. Brandon Ingram, con 22 puntos y ocho asistencias, fue el jugador más destacado por los Pelicans. BULLS 112- CELTICS 114 Jayson Tatum logró un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, para que los Boston Celtis le provocaron una dura derrota a los Chicago Bulls, quienes luchan por mantenerse en la cima de la Conferencia Este de la NBA. Tatum fue acompañado en el ataque por Jaylen Brown, quien aportó 19 unidades, con siete rebotes y por el dominicano Al Horford, quien tuvo su mejor partido en las últimas semanas, al sumar 15 puntos y ocho rebotes. DeMar DeRozan continúa en una productiva temporada y este sábado finalizó con 23 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, liderando a los Bulls, que no contaron con Zach LaVine, fuera por dolor en su rodilla. MAVERICKS 108- MAGIC 92 Luka Doncic continúo con su brillante trayectoria y anotó 23 puntos, con nueve rebotes y tres asistencias, para llevar a los Dallas Mavericks a un triunfo ante los Orlando Magic. En la segunda victoria seguida del equipo de Dallas, Doncic contó con la ayuda de Kristaps Porzingis, con 19 unidades. Robin Lopez, Jalen Suggs y Moritz Wagner, anotaron 16 para los Magic. WIZARDS 110 - TRAIL BLAZERS 115 Anfernee Simons dio un paso al frente ante la baja del estelar Damian Lillard, quien se encuentra recuperándose de una operación de abdomen, y este sábado encestó 30 puntos, para que los Portland Trail Blazers se impusieran en su visita a los Washington Wizards. Anfernee, quien lanzó de 21-11 desde el campo, logró un 50% de sus intentos desde el triple, utilizando esta como su principal arma en ataque, al culminar con siete encestes en 14 lanzamientos, mientras involucró a sus compañeros en ataque, otorgando 11 pases para anotación. Jusuf Nurkic terminó con un doble-doble de 23 puntos y 14 rebotes para complementar el ataque de Portland. Spencer Dinwiddie, con 27 tantos, fue el principal hombre en cancha para el conjunto de Washington. HAWKS 108- KNICKS117 RJ Barrett y Julius Randle se constituyeron en la clave para que los New York Knicks salieran por la puerta grande ante los Atlanta Hawks. Barrett anotó 26 puntos en 40 minutos de acción, para encabezar el ataque ofensivo que contó también con el respaldo de Randle (24 unidades). Trae Young tomó las riendas de la ofensiva de Atlanta, pero sus 29 puntos y cinco asistencias, no fueron suficientes para darle la victoria a su equipo. HEAT 98 – 76ers 109 Joel Embiid puso lo mejor de su juego en escena y los Philadelphia 76ers pasaron por encima de los Miami Heat y de su estelar Jimmy Butler, quien tuvo un partido difícil en anotación. Embiid anotó 32 puntos y tomó 12 rebotes, los cuales reforzó con tres asistencias y un bloqueo, para dominar a su antojo al equipo de Miami, mientras llevaba a los 76ers a la victoria. Butler, quien está llamado a ser el líder de este conjunto, mostró un buen papel en la distribución del juego, repartiendo nueve asistencias, pero sus ocho puntos (1-11 desde el campo), estuvieron muy por debajo de lo que se espera de él, ante un rival de este tipo. THUNDER 102- CAVALIERS 107 En un partido en el que tuvieron que venir de atrás, Darius Garland mostró lo mejor de su juego al encestar 27 puntos y repartir 18 asistencias, para definir la victoria de los Cleveland Cavaliers sobre los Oklahoma City Thunder. Garland, quien fue el motor que movió a los Cavaliers, contó con el respaldo de Evan Mobley, quien culminó con 20 puntos. SPURS 101- CLIPPERS 94 Los Thunder tuvieron a Shai Gilgeous-Alexander como su mejor hombre en el juego con 21 unidades, siete rebotes y cuatro rebotes. Derrick White y Dejounte Murray encabezaron el ataque de los San Antonio Spurs, quienes se impusieron 101-94 a los Los Angeles Clippers. White anotó 19 puntos, saliendo desde el banco y Murray sumó otros 18, para ser la cara de un equipo de San Antonio que ha lidiado con una difícil. Los Clippers, otro equipo con bajas considerables, apostaron al liderazgo de Amir Coffey, quien se fue con 20 tantos del partido. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (27-14) 2.- Brooklyn Nets (27-15) 3.- Miami Heat (27-16) 4.- Milwaukee Bucks (27-18) 5.- Philadelphia 76ers (25-17) 6.- Cleveland Cavaliers (26-18) 7.- Charlotte Hornets (23-20) 8.- Toronto Raptors (21-19) 9.- Washington Wizards (22-21) 10.- New York Knicks (22-21) 11.- Boston Celtics (22-22) 12.- Atlanta Hawks (17-25) 13.- Indiana Pacers (15-28) 14.- Detroit Pistons (10-31) 15.- Orlando Magic (8-36) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (32-9) 2.- Golden State Warriors (31-11) 3.- Memphis Grizzlies (30-15) 4.- Utah Jazz (28-14) 5.- Dallas Mavericks (24-19) 6.- Denver Nuggets (22-19) 7.- Los Angeles Lakers (21-22) 8.- Los Angeles Clippers (21-23) 9.- Minnesota Timberwolves (20-22) 10.- Portland Trail Blazers (16-26) 11.- Sacramento Kings (18-27) 12.- San Antonio Spurs (16-27) 13.- New Orleans Pelicans (16-27) 14.- Oklahoma City Thunder (14-28) 15.- Houston Rockets (12-32). EFE hr/ea