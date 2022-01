Jack Harrison alarga la reacción del Leeds

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- Un hat trick de Jack Harrison llevó a la victoria en el Estadio de Londres ante el West Ham al Leeds United de Marcelo Bielsa (2-3), que consiguió su segundo triunfo seguido para alejarse de la zona de descenso de la Premier. El equipo del técnico argentino, que en la pasada jornada venció al Burnley para salir del bache en el que estaba sumido con cuatro encuentros sin ganar y tres derrotas consecutivas, prolongó su mejoría ante el cuadro de David Moyes, una de las revelaciones de la competición y muy fiable en lo que va de curso. Sin embargo, el combinado londinense no encontró la forma de frenar a Harrison que abrió el marcador a los diez minutos tras culminar un pase de Adam Forshaw. Respondió el equipo local pasada la media hora con el tanto de Jarrod Bowen que cabeceó un córner botado por Aaron Cresswell. Pero fue en otro balón parado como el Leeds recuperó la ventaja. Un saque de esquina que recogió Luke Ayling que dejó la pelota en los pies de Harrison supuso el segundo tanto visitante. El conjunto de Bielsa alcanzó el intermedio con el encuentro de su lado pero el West Ham no se dio por vencido. Empató de nuevo al inicio de la segunda mitad, con el gol del español Pablo Fornals tras recibir un buen centro del jamaicano Michael Antonio. Pero a la hora de partido volvió a aparecer Jack Harrison para dar la victoria al Leeds. El centrocampista recogió un balón puesto por Raphinha y lo elevó por encima del meta polaco Lukasz Fabianski que nada pudo hacer. El equipo de Bielsa aprovechó los espacios de su rival, volcado en busca del empate. Volvió a marcar, por medio de Mateusz Klich pero el VAR invalidó el que pudo ser cuarto gol visitante. Los intentos del West Ham no fructificaron y el conjunto de David Moyes no pudo impedir su séptima derrota de la temporada. Más valioso es el triunfo para el Leeds que deja a nueve puntos la amenaza del descenso. EFE apa/jl