Hidalgo: La candidatura de Taubira divide aún más a la izquierda

París, 16 ene (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia de Francia, Anne Hidalgo, lamentó este domingo la falta de unión de la izquierda y el ecologismo ante las elecciones de abril, agravada aún con el anuncio de la candidatura de la exministra Christiane Taubira. En entrevistas con Le Journal du Dimanche y el canal televisivo BFM, Hidalgo reconoció la desesperación entre los votantes de izquierda por esta división y ofreció su programa y su experiencia como alcaldesa de París para situarse al frente de este campo político. "Antes que unir, la candidatura de Christiane Taubira va a generar aún más división y confusión", afirmó Hidalgo, hija de emigrantes españoles. "Llegar tan tarde con una candidatura es algo que poca gente entiende", recalcó. Con Taubira, que anunció su candidatura ayer sábado, son ya seis los aspirantes de la izquierda y el ecologismo que buscarán la Presidencia en las elecciones de abril, pero todos están por debajo del 10 % en los sondeos de intención de voto, que pronostican que ninguno llegará a la segunda vuelta. Hidalgo reconoció que esta falta de unidad hace que "muchos de nuestros compañeros de la izquierda se desesperen". Por ello, la llegada a la arena electoral de Taubira, una figura muy respetada en la izquierda que fue ministra de Justicia entre 2012-16, causa muchas reticencias a Hidalgo: "Tengo mucho respeto por ella, pero ¿por qué es candidata, ella que había dicho en diciembre que no quería ser una candidata más?". La candidata socialista, que había lanzado la idea de celebrar una primaria de la izquierda que eligiera a un candidato único, ha dado marcha atrás después de que el aspirante presidencial ecologista, Yannick Jadot, rechazara la propuesta, que tampoco asume el populista Jean-Luc Mélenchon. Tal como ha quedado, la primaria de la izquierda, que se celebrará del 27 al 30 de este mes, "ya no es una primaria, sino una consulta", por lo que Hidalgo rechazará abandonar su campaña en caso de que no resulte ganadora en ese proceso. A pesar de que los sondeos le otorgan actualmente en torno al 3 % de votos, Hidalgo asegura que se siente "enteramente apoyada por mi partido y sus militantes, que me han investido y trabajan todos los días sobre el terreno". Hidalgo apuesta por su programa y por su experiencia de gestión al frente del Ayuntamiento de París desde 2014, comandando una coalición integrada por partidos de izquierda y ecologistas, para lograr la remontada. Su programa incide en medidas sociales y ambientales, como la subida del 15 % del salario mínimo, más inversión en sanidad y educación públicas, financiación pública para hacer las viviendas más eficientes en el uso de la energía o un "leasing" social de coches eléctricos, para que las clases populares puedan acceder a la movilidad ecológica.