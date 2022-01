Redacción deportes, 16 ene (EFE).- Ángel Haro, presidente del Betis, aseguró esta tarde que desde el club verdiblanco son "los principales interesados en que se esclarezca" todo lo sucedido desde el momento en que el sevillista Joan Jordan recibió el impacto de una barra de PVC lanzada desde la grada hasta que se suspendió el partido y se reanudó este domingo. "Estamos satisfechos por haber pasado a la siguiente ronda de Copa, pero sí que es verdad que hay un sentimiento agridulce. Lo que ocurrió ayer fue un atentado al fútbol en general, todo lo sucedido. Esto no ayuda a la imagen que se tiene que tener de un derbi, que es algo muy bonito, pasional, pero algo muy bonito", afirmó a los medios del club el máximo mandatario verdiblanco. "El Betis ya hizo su comunicado en el que de alguna forma fue muy categórico en denunciar cualquier tipo de violencia que tenga que ver con arrojar objetos al campo o cualquier tipo de actos que tengan que ver con lo que no es el fútbol en general", advirtió. "Pero sí quiero decir que somos los principales interesados que se esclarezca todo lo sucedido. Cuando digo todo es todo, desde ese lanzamiento de ese indeseable, que parece que fue un tubo de plástico, hasta todo lo que llevó a que muchos béticos, 45.000 béticos, no pudieran disfrutar de su equipo en un partido copero", afirmó. "Es algo grave", continuó Haro, "queremos que esto se investigue, pondremos a disposición de las autoridades todos los videos que hay, todos los audios y todo lo sucedido y al final que sea un tercero el que depure las responsabilidades". EFE jap/arh