En marcha la audiencia definitiva sobre la deportación de Djokovic

Melbourne, 16 Ene 2022 (AFP) - El Tribunal Federal de Australia empezó el domingo por la mañana una audiencia de urgencia para estudiar si acepta o no el recurso del tenista serbio Novak Djokovic contra su expulsión del país por no estar vacunado.El presidente del tribunal James Allsop abrió la sesión en la que debe decidirse esta saga y la participación en el Open de Australia del número uno del tenis masculino a partir del lunes.Recluido desde el sábado en un centro de detención, donde ya pasó cinco días al llegar a Australia el 5 de enero, Djokovic fue conducido desde ese antiguo hotel hasta el despacho de sus abogados en Melbourne, desde donde seguirá la audiencia.Compuesto por tres jueces, el tribunal celebra la audiencia convocada de urgencia en una sesión telemática. El formato de la corte y el poco margen de tiempo antes del inicio del torneo hacen que la decisión sea muy difícil de apelar.El equipo legal de Djokovic, que se arriesga a no poder volver a Australia en tres años si pierde el caso, inició el procedimiento argumentando que su detención fue "ilógica", "irracional" e "irrazonable".Los abogados del serbio ya salvaron el 10 de enero una primera bola de set cuando un juez de menor rango revirtió la cancelación del visado de Djokovic y lo dejó en libertad tras días encerrado en el centro de migrantes.Pero el viernes, el gobierno del conservador Scott Morrison, bajo presión por la celebración de elecciones en mayo, decretó nuevamente su deportación alegando, entre otros, que su oposición pública a las vacunas del covid pueden dificultar la gestión de la pandemia y conducir a "agitación social".Djokovic viajó a Australia con una derogación médica a la obligatoriedad de estar vacunado otorgada por los organizadores del torneo en base a una infección de covid en diciembre, pero las autoridades fronterizas no aceptaron esta excepción.La polémica ha eclipsado el torneo que Djokovic aspira a ganar por décima vez. En juego está también el récord de 21 Grand Slams, con el serbio, Rafa Nadal y Roger Federer actualmente empatados a 20.