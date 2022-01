El Liverpool renace y asalta el segundo puesto

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El Liverpool se reencontró con el triunfo tras tres encuentros de sequía y ganó con claridad al Brentford (3-0) para asaltar el segundo puesto de la Premier en detrimento del Chelsea, superado el sábado por el líder, el Manchester City. El equipo de Jurgen Klopp acumulaba sendos empates ante el Tottenham y el Chelsea y una derrota frente el Leicester que le habían alejado del primer puesto. Sin embargo, no falló en Anfield ante el equipo del danés Thomas Frank, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés, que firmó una buena primera vuelta pero que está en declive. Lleva cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Aún así, el Liverpool no desatascó el duelo hasta el borde del descanso con un tanto de Fabinho a pase de Trent Alexander-Arnold. Recuperó el equilibrio el partido después y el Brentford puso en peligro la ventaja local, pero dos latigazos en la última media hora terminaron por sentenciar el encuentro. En el minuto 69 fue Alex Oxlade Chamberlain el que volvió a batir al español Álvaro Fernández tras recibir un balón de Andrew Robertson y diez más tarde, el japonés Takumi Minamino, que había sustituido a Oxlade Chamberlain, hizo el tercero a pase del brasileño Roberto Firmino. El triunfo sitúa al Liverpool segundo en la tabla con un encuentro pendiente y once puntos menos que el Manchester City, líder.